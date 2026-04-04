Easter ne zaman? 2026 Paskalya Bayramı tarihi

Dünya genelinde "Hareketli Bayramlar" statüsünde yer alan ve tarihi her yıl sabit olmayan bu özel gün için takvimler netleşti. Tatil planlaması yapanlar ve etkinliklere katılmak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o renkli kutlamalar hangi pazar günü yapılacak?

Kısa ve net cevap: Dünyanın büyük bir bölümünde (Katolik ve Protestan dünyasında) kutlanan Easter (Paskalya Bayramı), 5 Nisan 2026 Pazar günü kutlanacaktır.

Paskalya her zaman bahar ekinoksundan sonraki ilk dolunayın ardından gelen ilk pazar günü kutlandığı için "Easter Sunday" (Paskalya Pazarı) bu yıl 5 Nisan'a denk gelmektedir. Hafta sonu tatiliyle birleşen kutlamaların bir diğer önemli ayağı olan Paskalya Pazartesisi (Easter Monday) ise 6 Nisan 2026 tarihine denk gelmektedir ve birçok Avrupa ülkesinde resmi tatildir.

Paskalya söz konusu olduğunda tek bir tarihten bahsetmek her zaman mümkün olmuyor. Hristiyan dünyasındaki mezhep farklılıkları ve kullanılan takvimlerin değişmesi, bayramın farklı günlerde idrak edilmesine neden oluyor.

2026 Ortodoks Paskalyası: Başta Yunanistan, Rusya, Romanya olmak üzere Doğu Ortodoks kiliseleri ve Türkiye'deki Ortodoks cemaati için Paskalya Bayramı, Katoliklerden bir hafta sonra, 12 Nisan 2026 Pazar günü kutlanacaktır.

Batı kiliseleri (Katolik ve Protestanlar) günümüzde de kullandığımız Gregoryen takvimini temel alırken; Doğu Ortodoks kiliseleri bayram hesaplamalarında hala eski Jülyen takvimini kullanmaktadır. Jülyen takvimi Gregoryen'in gerisinde kaldığı için, Ortodoks Paskalyası genellikle Batı Paskalyasından daha sonraki bir tarihe denk gelmektedir.