Haber Tarihi: 04 Nisan 2026 11:58 -
Çin 10G mi kullanıyor? Çin'de 10G internet var mı, kaç G kullanılıyor?
Teknoloji dünyasında sular durulmuyor, internet altyapısında akılalmaz bir hız yarışı yaşanıyor! Özellikle sosyal medya platformlarında hızla yayılan "Çin teknolojide o kadar ilerledi ki şu an 10G kullanıyorlar" şeklindeki efsaneler, dünya genelinde milyonlarca teknoloji meraklısının kafasını karıştırdı. Akıllı telefonlarımızda henüz 5G'nin nimetlerinden yeni yeni tam anlamıyla faydalanmaya başlarken ortaya atılan bu "10G" söylentileri, arama motorlarında günün en çok sorgulanan teknoloji efsanelerinden biri haline geldi. Peki, Çin 10G mi kullanıyor? Çin'de şu an hangi internet altyapısı var ve "10G" iddialarının aslı ne? İşte 2026 yılı itibarıyla telekomünikasyon dünyasından gelen net veriler ve o büyük hız karmaşasının perde arkası…
Planlarını teknolojik gelişmelere göre yapanlar ve sosyal medyadaki viral videolara aldananlar araştırmalarını hızlandırdı. Çin'in sokaklarında gerçekten 10G mi çekiyor, yoksa devasa bir kavram kargaşası mı yaşanıyor? Peki, işin aslı ne?
ÇİN 10G Mİ KULLANIYOR? İŞTE İŞİN ASLI!Kısa ve net cevap: Hayır, Çin şu an mobil iletişimde 10G (10. Nesil Mobil Ağ) KULLANMIYOR! Hatta dünya üzerinde henüz 6G bile ticari olarak tam anlamıyla kullanıma sunulmamışken, 10G teknolojisi diye bir mobil ağ henüz icat edilmedi. Sosyal medyada yayılan bu devasa yanlış anlaşılmanın temelinde teknik bir "kavram kargaşası" yatıyor. İnsanlar, Çin'deki bazı operatörlerin ulaştığı "10 Gbps (Gigabit per second) indirme hızını", mobil ağ jenerasyonu olan "10G" ile birbirine karıştırıyor.10 GBPS HIZ İLE "10G" AĞI ARASINDAKİ DEV FARK!Çin'in şu an teknoloji harikası olarak sunduğu ve kullandığı sistemin detayları şu şekildedir:5.5G (5G-Advanced) Devrimi: Çin, 2024'ün sonlarından ve 2025'ten itibaren dünyanın en geniş 5.5G (5G-A) ağını devreye aldı. China Mobile başta olmak üzere dev operatörler, bu yeni nesil altyapı ile kullanıcılara tam 10 Gbps indirme hızları sunmaya başladı. İşte sosyal medyadaki "Çin 10G kullanıyor" efsanesinin kaynağı bu 10 Gbps'lik dudak uçuklatan hızdır.Sabit Geniş Bantta 10G (10G PON): Mobil ağların (telefonların) dışında, Çin'deki ev ve iş yerlerine çekilen "sabit fiber internet" altyapısında 10G PON (10 Gigabit Pasif Optik Ağ) teknolojisi kullanılıyor. Ancak bu, telefonumuzun ekranında yazan 4.5G veya 5G gibi bir hücresel ağ nesli değil, fiber kablo standartıdır.PEKİ 6G NE ZAMAN GELECEK?Çin, Huawei ve diğer teknoloji devleriyle birlikte şu an 6G teknolojisinin Ar-Ge ve uydu test aşamalarını yürütüyor. Ancak 6G'nin bile ticari olarak son kullanıcıyla buluşmasının 2028-2030 yıllarını bulması bekleniyor. Kısacası, 10G mobil ağlarının hayatımıza girmesi için önümüzde daha onlarca yıl var!
