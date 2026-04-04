05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
Karagümrük-Rizespor
2-1
FC Volendam-Feyenoord
0-0
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
AS Monaco-Marsilya
2-1
Metz-Nantes
0-0
Lorient-Paris FC
1-1
Le Havre-Auxerre
1-1
Angers-Lyon
0-0
Inter-Roma
5-2
Pisa-Torino
0-1
West Ham United-Leeds United
4-6
Cremonese-Bologna
1-2
Alaves-Osasuna
2-2
Real Oviedo-Sevilla
1-0
Valencia-Celta Vigo
2-3
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
Union Berlin-St. Pauli
1-1
Amed Sportif-Boluspor
6-1
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Karşıyaka şan, Bornova can derdinde

FF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta İzmir derbisi oynanacak.

calendar 04 Nisan 2026 14:38
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta farklı hedefler peşindeki İzmir takımları 5 Nisan Pazar günü rakip olacak.

Play-off biletini daha önce alıp, grup üçüncülüğünü de büyük oranda garantileyen Karşıyaka, düşme hattındaki Bornova 1877 FK'ya konuk olacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Aynı saatte Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Altay-İzmir Çoruhlu FK maçı da alt sıralardaki yarışı yakından ilgilendirecek.

DÜŞME KORKUSU

Grupta üst üste 6 galibiyetin ardından geçen hafta en önemli rakibi Eskişehirspor'la golsüz berabere kalan Karşıyaka son 3 maça 60 puanla girdi.

Düşme korkusu yaşayan Bornova 1877 ve Altay'ın 21'er, İzmir Çoruhlu FK'nın 19, Afyonspor'un 16 puanı var. Ligden çekilip küme düşürülen Nazilli Spor'un da yer aldığı grupta bu 4 takımdan 3'ü sezon sonunda küme düşecek.

Altay ile Afyon, Nazilli'yle oynaması gereken maçlardan hükmen 3'er puan alacak. Kaf-Kaf 5 Nisan Pazar günü kazanıp yerini garantilemek isterken, fikstürü rakiplerinden zor olan Bornova son kozlarından birini oynayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
