Karşıyaka şan, Bornova can derdinde

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta farklı hedefler peşindeki İzmir takımları 5 Nisan Pazar günü rakip olacak.



Play-off biletini daha önce alıp, grup üçüncülüğünü de büyük oranda garantileyen Karşıyaka, düşme hattındaki Bornova 1877 FK'ya konuk olacak.



Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Aynı saatte Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Altay-İzmir Çoruhlu FK maçı da alt sıralardaki yarışı yakından ilgilendirecek.



DÜŞME KORKUSU



Grupta üst üste 6 galibiyetin ardından geçen hafta en önemli rakibi Eskişehirspor'la golsüz berabere kalan Karşıyaka son 3 maça 60 puanla girdi.



Düşme korkusu yaşayan Bornova 1877 ve Altay'ın 21'er, İzmir Çoruhlu FK'nın 19, Afyonspor'un 16 puanı var. Ligden çekilip küme düşürülen Nazilli Spor'un da yer aldığı grupta bu 4 takımdan 3'ü sezon sonunda küme düşecek.



Altay ile Afyon, Nazilli'yle oynaması gereken maçlardan hükmen 3'er puan alacak. Kaf-Kaf 5 Nisan Pazar günü kazanıp yerini garantilemek isterken, fikstürü rakiplerinden zor olan Bornova son kozlarından birini oynayacak.



