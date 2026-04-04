05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Lakers'ın yıldızı Doncic, normal sezonu kapattı

Los Angeles Lakers forması giyen Luka Dončić, adalesinde yaşanan gerilme nedeniyle normal sezonun kalan karşılaşmalarında sahaya çıkamayacak.

calendar 04 Nisan 2026 13:11
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta forma giyen Luka Doncic, adalesindeki gerilme nedeniyle normal sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, 3 Nisan Cuma günü oynanan Oklahoma City Thunder maçına devam edemeyen 27 yaşındaki Sloven yıldızın sol arka adalesinde ikinci derecede gerilme meydana geldiği kaydedildi.

Doncic, Batı Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan Lakers'ın normal sezondaki son 5 maçında parkede olamayacak.

Bu sezon 64 maçta forma giyen, 33,5 sayı, 8,3 asist ve 7,7 ribaunt ortalamasıyla oynayan Doncic, sezon sonunda "yılın en iyi 5"i ve "en değerli oyuncu" ödüllerine aday olmayı 1 maçla kaçıracak.

Sloven oyuncunun menajeri Bill Duffy, bu ödülleri kazanabilmek için en az 65 maçta forma giyme şartına itiraz edeceklerini açıkladı.

Aralık ayında ikinci çocuğunun doğumu için Slovenya'ya giden ve iki maç kaçıran Doncic, geçen hafta da toplam 16 teknik faule ulaştığı için bir maçta cezalı duruma düşmüştü.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
