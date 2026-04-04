Bodrum FK'da 4'te 4 sevinci

Trendyol 1'inci Lig'de sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Sipay Bodrum FK, üst üste 4'üncü galibiyetini alarak 5'inci sıradaki yerini korudu.



Rakibini Dino Hotic'in 30'uncu dakikada attığı golle mağlup eden yeşil-beyazlılar; 33 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle 60 puana ulaştı.



Son 4 haftada Iğdır FK'yı 3-2 (D), Boluspor'u 2-0, İstanbulspor (D) ve Ümraniyespor'u 1-0'lık skorlarla geçen Bodrum temsilcisi, son 3 müsabakada kalesini gole kapatarak alkış topladı.



Bodrum FK'da Boşnak sağ kanat oyuncusu Hotic, Ümraniye filelerini havalandırarak bu sezonki 5'inci golünü kaydetti.



Bu sezon 2'nci kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Bodrum ekibi, ligde salı günü bir basamak üstünde yer alan Çorum FK'ya konuk olacak.



