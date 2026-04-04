05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Thorsten Fink: "Hedefimiz ilk 5'te bitirmek"

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, 5 Nisan Pazar günü sahalarında karşılaşacakları TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

04 Nisan 2026 16:32
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, ligi ilk 5'te bitirmeleri için tüm maçları kazanmaları gerektiğini söyledi.

Fink, Nuri Asan Tesisleri'ndeki basın toplantısında, 5 Nisan Pazar günü sahalarında karşılaşacakları TÜMOSAN Konyaspor maçını değerlendirdi.

TÜMOSAN Konyaspor maçına iyi hazırlandıklarını belirten Fink, "İki hafta boyunca antrenmanlarda oyuncularımın çok iyi motive olduklarını gördüm. Antrenmanlarda oyuncularımın hem davranışlarından hem de performanslarından mutlu olduğumu söylemem gerekiyor. Tabii aynı zamanda rakibimize de bakmamız gerekiyor. Konyaspor hoca değişikliğinden sonra çok güçlü bir takım haline büründü. Ofansif anlamda top onlardayken çok etkili bir takım haline büründüler. Eğer bu maçı kazanmak istiyorsak kesinlikle yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekiyor." dedi.

Ligde ilk 5 sıra ile aralarında 8 puan fark olduğuna işaret eden Fink, "Şu an 7'nci sıradayız ama hedefimiz elbette ki ilk 5'te olmak olacaktır. İlk 5'te olmak istiyorsak, her şeyden önce bütün karşılaşmaları kazanmamız gerekiyor. Her maçı oynadıktan sonra bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. İlk 5'e girmeyi canıgönülden istiyoruz. Sadece lig değil, aynı zamanda Türkiye Kupası'nda da hedefimiz var. Her şeyden önce Konyaspor karşılaşmasına en iyi şekilde odaklanmamız gerekiyor. Topa sahip olan iki takımın oynayacağı bir karşılaşma olacak. Önceki karşılaşmalara baktığımızda, yüzde 50-60 topa sahip olma oranına sahip bir rakibe karşı oynayacağız." ifadelerini kullandı.

"Başarı bence uzun vade gösterilen başarıdır"

Fink, oyuncularının sakatlıklarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Celil Yüksel'in durumu net değil, yarın belli olacak. Satka da aynı şekilde sakat. Ntcam bizimle antrenmanlara başladı. İlk 11'de de kulübede de başlayabilir. Ndiaye bugün ilk defa takımla antrenmanlara katılacak. Tabii Mouandilmadji ile 2 forvet şeklinde değerlendirilecek miyim, daha sonra karar vereceğim. Aynı zamanda Coulibaly de Emre de takımla çalışmaları devam ettiriyor. Onları da değerlendirebilirim. Onların olması daha fazla opsiyonumuz olduğu anlamına geliyor. Bu da beni mutlu ediyor."

Başarının kısa vadede elde edilen 3-5 galibiyet olmadığını vurgulayan Fink, "Başarı bence uzun vade gösterilen başarıdır. Kısa vadede ya da bir maç özelinde elde etmiş olduğunuz başarı, başarı değildir. Benim için başarı aynı zamanda genç takımdan bir oyuncumuzu A takıma kazandırmaktır. Bu oyuncuları geliştirip farklı kulüplere satışını gerçekleştirmek benim için başarının diğer önemli bir etkenidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi

Alman teknik adam, A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk Milli Takımı'nı Dünya Kupası'na katılımı sebebiyle tebrik ediyorum. Sadece Türk Milli Takımı için değil, bence ülkede yaşayan herkes için bu çok önemli ve değerlidir. Sonuç olarak Türkiye bir futbol ülkesi. Başarının uzun aradan sonra gelmesi beni de çok mutlu etti. Milli Takımlar Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı elde ettiği başarı için tebrik etmiştim. Sadece milli takım, sadece ülke için değil, Türkiye'de çalışan bütün hocalar için böyle bir başarının gelmesi çok ama çok önemli."

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
