Thorsten Fink: 'Hedefimiz ilk 5'te bitirmek'

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, ligi ilk 5'te bitirmeleri için tüm maçları kazanmaları gerektiğini söyledi.



Fink, Nuri Asan Tesisleri'ndeki basın toplantısında, 5 Nisan Pazar günü sahalarında karşılaşacakları TÜMOSAN Konyaspor maçını değerlendirdi.



TÜMOSAN Konyaspor maçına iyi hazırlandıklarını belirten Fink, "İki hafta boyunca antrenmanlarda oyuncularımın çok iyi motive olduklarını gördüm. Antrenmanlarda oyuncularımın hem davranışlarından hem de performanslarından mutlu olduğumu söylemem gerekiyor. Tabii aynı zamanda rakibimize de bakmamız gerekiyor. Konyaspor hoca değişikliğinden sonra çok güçlü bir takım haline büründü. Ofansif anlamda top onlardayken çok etkili bir takım haline büründüler. Eğer bu maçı kazanmak istiyorsak kesinlikle yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekiyor." dedi.



Ligde ilk 5 sıra ile aralarında 8 puan fark olduğuna işaret eden Fink, "Şu an 7'nci sıradayız ama hedefimiz elbette ki ilk 5'te olmak olacaktır. İlk 5'te olmak istiyorsak, her şeyden önce bütün karşılaşmaları kazanmamız gerekiyor. Her maçı oynadıktan sonra bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. İlk 5'e girmeyi canıgönülden istiyoruz. Sadece lig değil, aynı zamanda Türkiye Kupası'nda da hedefimiz var. Her şeyden önce Konyaspor karşılaşmasına en iyi şekilde odaklanmamız gerekiyor. Topa sahip olan iki takımın oynayacağı bir karşılaşma olacak. Önceki karşılaşmalara baktığımızda, yüzde 50-60 topa sahip olma oranına sahip bir rakibe karşı oynayacağız." ifadelerini kullandı.



"Başarı bence uzun vade gösterilen başarıdır"



Fink, oyuncularının sakatlıklarıyla ilgili şu bilgileri verdi:



"Celil Yüksel'in durumu net değil, yarın belli olacak. Satka da aynı şekilde sakat. Ntcam bizimle antrenmanlara başladı. İlk 11'de de kulübede de başlayabilir. Ndiaye bugün ilk defa takımla antrenmanlara katılacak. Tabii Mouandilmadji ile 2 forvet şeklinde değerlendirilecek miyim, daha sonra karar vereceğim. Aynı zamanda Coulibaly de Emre de takımla çalışmaları devam ettiriyor. Onları da değerlendirebilirim. Onların olması daha fazla opsiyonumuz olduğu anlamına geliyor. Bu da beni mutlu ediyor."



Başarının kısa vadede elde edilen 3-5 galibiyet olmadığını vurgulayan Fink, "Başarı bence uzun vade gösterilen başarıdır. Kısa vadede ya da bir maç özelinde elde etmiş olduğunuz başarı, başarı değildir. Benim için başarı aynı zamanda genç takımdan bir oyuncumuzu A takıma kazandırmaktır. Bu oyuncuları geliştirip farklı kulüplere satışını gerçekleştirmek benim için başarının diğer önemli bir etkenidir." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi



Alman teknik adam, A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:



"Türk Milli Takımı'nı Dünya Kupası'na katılımı sebebiyle tebrik ediyorum. Sadece Türk Milli Takımı için değil, bence ülkede yaşayan herkes için bu çok önemli ve değerlidir. Sonuç olarak Türkiye bir futbol ülkesi. Başarının uzun aradan sonra gelmesi beni de çok mutlu etti. Milli Takımlar Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı elde ettiği başarı için tebrik etmiştim. Sadece milli takım, sadece ülke için değil, Türkiye'de çalışan bütün hocalar için böyle bir başarının gelmesi çok ama çok önemli."







