05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Emre Belözoğlu: ''Galibiyeti hak eden taraf bizdik''

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

calendar 04 Nisan 2026 17:32 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 17:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Emre Belözoğlu: ''Galibiyeti hak eden taraf bizdik''
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Belözoğlu, sözlerine Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederek başladı.

Direkt rakipleriyle karşılaştıklarını ve çok önemli bir maça çıktıklarını vurgulayan Belözoğlu, "Dünya Kupası'na katılan milli takımı tebrik ediyorum. Montella hoca ve ekibi ile oyuncu kardeşlerimizi. Kendilerine orada üstün başarılar diliyorum. Dualarımız onlarla olacak. Değerli ve önemliydi bugün. Direkt rakibimizle karşılaştık. Bu final maçlarını tecrübe etmiş bir takımız. Çok önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kendilerini rahat ettirecek bir konuma geldiklerini aktaran Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Oyuncularımın emeği çok mutlu ediyor, her zaman aslan payı onların. Teşekkür ediyorum. İşimiz bitmedi, puanları hızlıca toplayıp hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz. Çok çalışmalıyız. Kayserispor'a başarılar diliyorum. Bence galibiyeti hak eden taraftık. Burada istediğimiz gibi başlayamadık ama son 6-7 maçta 11-12 puan gayet iyi ve gerçekçi. Teknik adamlık konusunda aceleci davranıyoruz. İçerde son 6-7 haftalık süreç takım adına çok iyiydi."




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
