Erling Moe: ''Korkak gibi oynadık''

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Erling Moe, sonuç dolayısıyla hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.



Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Moe, şunları kaydetti:



"Deplasmanda yüzde 63-64 topla oynamanın bir şey ifade etmediğini gördük. Yeterince şans üretemedik. Korkak gibi oynadık. Büyük hayal kırıklığı içindeyim. Bugün geldiğimden beri en efektif olmayan maçı oynadık. Önemli maçlarımız var, tekrar ayağa kalkmamız lazım. Olumlu tek şey deplasmana gelen taraftarımızdı. Onlar için elimizden geleni yapacağız."









