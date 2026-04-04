05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Fenerbahçe Beko, sahasında hata yapmadı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-69 yendi.

calendar 04 Nisan 2026 17:26 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 17:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-69 yendi. 

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, 21. galibiyetini aldı. Denizli temsilcisi ise 15. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Tolga Edis

Fenerbahçe Beko: Hall 14, Boston 5, Tarık Biberovic, Silva 9, Melli 2, Bacot 3, James Metecan Birsen 3, Mert Emre Ekşioğlu, Horton-Tucker 17, Melih Mahmutoğlu 4, Onuralp Bitim 11, Zagars 14

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Zoriks 17, Bleijenbergh 6, Miles 14, Badzim 6, Mahir Ağva 5, Emre Tanışan, Griffin, Ömer Can İlyasoğlu 9, Omic 12, Egemen Güven

1. Periyot: 27-14

Devre: 51-33

3. Periyot: 63-58

Beş faulle çıkan: 33.11 Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.