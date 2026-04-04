Ankara Keçiörengücü, 3 puanı 3 golle aldı!

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Vanspor ile karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanan maçı Ankara Keçiörengücü, 3-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Hüseyin Bulut, 76. dakikada Odise Roshi ve 80. dakikada penaltıdan Junior Fernandes attı.



Bu sonucun ardından ligde play-off mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü, 50 puana yükseldi. Vanspor, 43 puanda kaldı.



Ankara Keçiörengücü, ligde bir sonraki maçında Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak. Vanspor, Serik ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Stat: Aktepe



Hakemler: Ozan Ergün, Ömer Lütfü Aydın, Güner Mumcu Taştan



Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, İshak Karaoğul (Dk. 85 Ali Akman), İbrahim Akdağ (Dk. 84 Erkam Develi), Roshi (Dk. 85 Diaby), Proca (Dk. 77 Halil Can Ayan), Ezeh, Diouf (Dk. 30 Fernandes)



İmaj Altyapı Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici (Dk. 62 Oulare), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Erdi Dikmen, Batuhan İşçiler, Jefferson, Jevsenak (Dk. 62 Erdem Seçkin), Mamah (Dk. 62 Cedric), Bekir Can Kara, Hostikka (Dk.77 Emir Bars), Oğulcan Çağlayan



Goller: Dk. 8 Hüseyin Bulut, Dk. 76 Roshi, Dk. 80 Fernandes (Penaltıdan) (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)



Sarı kartlar: Dk. 48 Roshi, Dk. 52 Abdullah Çelik, Dk. 65 İbrahim Akdağ (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 64 Ensar Çavuşoğlu, Dk. 68 Erdem Seçgin (İmaj Altyapı Vanspor FK)



