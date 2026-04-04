05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Ankara Keçiörengücü, 3 puanı 3 golle aldı!

1. Lig'de Ankara Keçiörengücü, sahasında Vanspor'u 3-0 mağlup etti.

calendar 04 Nisan 2026 15:28 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 15:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Vanspor ile karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanan maçı Ankara Keçiörengücü, 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Hüseyin Bulut, 76. dakikada Odise Roshi ve 80. dakikada penaltıdan Junior Fernandes attı.

Bu sonucun ardından ligde play-off mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü, 50 puana yükseldi. Vanspor, 43 puanda kaldı.

Ankara Keçiörengücü, ligde bir sonraki maçında Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak. Vanspor, Serik ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Stat: Aktepe

Hakemler: Ozan Ergün, Ömer Lütfü Aydın, Güner Mumcu Taştan

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, İshak Karaoğul (Dk. 85 Ali Akman), İbrahim Akdağ (Dk. 84 Erkam Develi), Roshi (Dk. 85 Diaby), Proca (Dk. 77 Halil Can Ayan), Ezeh, Diouf (Dk. 30 Fernandes)

İmaj Altyapı Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici (Dk. 62 Oulare), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Erdi Dikmen, Batuhan İşçiler, Jefferson, Jevsenak (Dk. 62 Erdem Seçkin), Mamah (Dk. 62 Cedric), Bekir Can Kara, Hostikka (Dk.77 Emir Bars), Oğulcan Çağlayan

Goller: Dk. 8 Hüseyin Bulut, Dk. 76 Roshi, Dk. 80 Fernandes (Penaltıdan) (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 48 Roshi, Dk. 52 Abdullah Çelik, Dk. 65 İbrahim Akdağ (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 64 Ensar Çavuşoğlu, Dk. 68 Erdem Seçgin (İmaj Altyapı Vanspor FK)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
