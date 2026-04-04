Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı Marmaris Ege Rallisi tamamlandı.Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) organizasyonunda 35 otomobilde 70 sporcu yarıştı.Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesi katkılarıyla, Petrol Ofisi, Spor Toto, Remed Assitance, Salados, Fora Mobil Takip Sistemleri, Power App, Auto Club, 9 Derece ve Coldwell Banker Saygın sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda pilotlar, 468.31 kilometrelik parkurda 8 özel etapta gaza bastı.Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından organize edilen Marmaris Ege Rallisi bu yıl 35'inci kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi.2 gün boyunca yoğun yağış altında devam eden 35 ralli pilotunun zorlu mücadelesini seyirciler özel alanlardan takip etti.Marmaris Ege Rallisi'ni, Ali Türkkan-Oytun Albayrak'dan oluşan Castrol Ford Team Türkiye, 1 saat 7 dakika 19,8 saniyeyle birinci sırada bitirdi. Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisi genel klasmanının yanında ve sınıf 3 birinciliği elde etti.Rallinin genel klasman ikinciliği ve sınıf 2 birinciliğini GP Garage My Team takımından Uğur Soylu-Onur Vatansever ekibi kazanırken son özel etaba kadar yarışı ikinci sırada sürdüren Team Petrol Ofisi ekibi Kerem Kazaz-Corentin Silvestre Marmaris'ten genel klasman üçüncüsü ve Genç pilotlar birincisi olarak ayrıldı.Takımlar birincisi GP Garage My Team olurken, avantaj etabını (power stage) kazanan ekip de BC Vision Motorsport'tan Burak Çukurova-Burak Akçay ekibi oldu.Rallinin iki çeker ve Sınıf 4 birincisi Yıldıray Demircioğlu-Koray Akgün ekibi olurken, Sınıf 5'te Uğur Kaban-Melih Uygun ve Sınıf N'de de Sevgi Aktürk-Begüm Uludağ birincilikleri paylaştı. Aktürk-Uludağ ekibi aynı zamanda kadın pilotlar ve kadın co-pilotlar birinciliklerini de aldı.Bu yıl merhum otomobil sporcusu Behiç Yurdaçalışan anısına düzenlenen TOSFED Ralli Kupası klasmanında ise Ömer Güneş-Sevi Akal sezona birincilik ile başladı. Ekip aynı zamanda Kategori 3 ve Kadın co-pilot birinciliğinin de sahibi oldu.Kupa klasmanında Ender Kozlu-Onur Sırımoğlu ekibi ikinci olurken Orçun Nural-Süleyman Terzioğlu da üçüncü ve Kategori 4 birincisi olarak finişe ulaştı.Kategori 2'de Nusret Bayrakdar-Enes Al ve Kategori 1'de ise Candan Erim-Özden Yılmaz birincilik elde eden Candan Erim ilk ralli tecrübesinde aynı zamanda kadın pilotlar birinciliğini kazandı.Hava muhalefeti nedeniyle Siteler Mahallesi'ndeki bir oteldeki ralli merkezinde gerçekleştirilen ve TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, Muğla Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın katıldığı ödül töreninde dereceye giren sporculara kupaları verildi.Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda heyecan Ege'nin önemli turizm merkezi Bodrum'da olacak.Sezonun ikinci ayağı Bodrum Rallisi, Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından 30 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Bodrum ve Milas ilçelerinde gerçekleştirilecek.