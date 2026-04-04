Mainz, Tietz'in golleriyle kazandı!

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Hoffenheim, Mainz'i konuk etti.



PreZero Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.



Mücadele ilk golü Mainz adına 13. dakikada Phillip Tietz attı. Hoffenheim'da Fisnik Asllani, 23. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.



İlk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Mainz'da Phillip Tietz, 79. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.



Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Mainz oldu.



Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Mainz, puanını 33'e yükseltti ve 9. sırada yer aldı.



Üst üste 2. mağlubiyetini alan Hoffenfeim ise 50 puanda kaldı ve 5. sırada konumlandı.



Bundesliga'nın 29. haftasında Hoffenhaim, Augsburg'a konuk olacak. Mainz ise Freiburg'u ağırlayacak.



