Kümede kalma savaşında Sakaryaspor yaralı

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



Sakaryaspor, 23. dakikada Poyraz Yıldırım'ın golüyle öne geçti.



İstanbulspor, 45+1. dakikada Alieu Cham'ın golüyle eşitliği sağladı. Ömer Faruk Duymaz, 56. dakikada konuk ekibi öne geçirdi.



Ev sahibi, 85. dakikada Melih Bostan'ın golüyle eşitliği sağladı. Melih Bostan, 90+1. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Sakaryaspor, bitime 5 hafta kala puanını 33 yaptı. 18. sıradaki Sakaryaspor, küme düşme hattının 1 sıra üstündeki Ümraniyespor'un 6 puan gerisinde kaldı.



Ligde 6 hafta aradan sonra kazanan İstanbulspor ise puanını 40 yaptı ve küme düşme hattıyla aradaki farkı 5 puana çıkarıd.



Sakaryaspor, gelecek hafta Ümraniyespor ile 'tamam ya da devam' maçına çıkacak. İstanbulspor ise lider Erzurumspor'u ağırlayacak.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk



Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Elmas, Oğuzhan Yazır



Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Batuhan Çakır (Dk. 68 Arif Kocaman), Burak Bekaroğlu, Ruan, Vukovic (Dk. 82 Zwolinski), Kerem Şen (Dk. 68 Fofana), Emre Demir (Dk. 62 Melih Bostan), Pena Flores, Kwabena (Dk. 62 Serkan Emrecan Terzi), Engin Poyraz Efe Yıldırım



İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Turan Deniz Tuncer, Vorobjovas, Vefa Temel (Dk. 67 İsa Dayaklı), Özcan Şahan (Dk. 67 Phellipe), Ömer Faruk Duymaz (Dk. 80 Sambissa), Cham (Dk. 80 Abdullah Dijlan Aydın), Krstovski (Dk. 90+1 Ertuğrul Sandıkçı)



Goller: Dk. 23 Engin Poyraz Efe Yıldırım, Dk. 85 Melih Bostan (Sakaryaspor), Dk. 45+1 Cham, Dk. 56 Ömer Faruk Duymaz (İstanbulspor)



Kırmızı kart: Dk. 90+1 Melih Bostan (Sakaryaspor)



Sarı kartlar: Dk. 52 Vukovic, Dk. 78 Fofana (Sakaryaspor), Dk. 84 Krstovski, Dk. 90+4 Turan Deniz Tuncer (İstanbulspor)



