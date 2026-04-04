05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Kümede kalma savaşında Sakaryaspor yaralı

Sakaryaspor, kümede kalma savaşında kritik öneme sahip mücadelede İstanbulspor ile evinde 2-2 berabere kaldı.

04 Nisan 2026 21:12
Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Sakaryaspor, 23. dakikada Poyraz Yıldırım'ın golüyle öne geçti.

İstanbulspor, 45+1. dakikada Alieu Cham'ın golüyle eşitliği sağladı. Ömer Faruk Duymaz, 56. dakikada konuk ekibi öne geçirdi.

Ev sahibi, 85. dakikada Melih Bostan'ın golüyle eşitliği sağladı. Melih Bostan, 90+1. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Sakaryaspor, bitime 5 hafta kala puanını 33 yaptı. 18. sıradaki Sakaryaspor, küme düşme hattının 1 sıra üstündeki Ümraniyespor'un 6 puan gerisinde kaldı.

Ligde 6 hafta aradan sonra kazanan İstanbulspor ise puanını 40 yaptı ve küme düşme hattıyla aradaki farkı 5 puana çıkarıd.

Sakaryaspor, gelecek hafta Ümraniyespor ile 'tamam ya da devam' maçına çıkacak. İstanbulspor ise lider Erzurumspor'u ağırlayacak.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Elmas, Oğuzhan Yazır

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Batuhan Çakır (Dk. 68 Arif Kocaman), Burak Bekaroğlu, Ruan, Vukovic (Dk. 82 Zwolinski), Kerem Şen (Dk. 68 Fofana), Emre Demir (Dk. 62 Melih Bostan), Pena Flores, Kwabena (Dk. 62 Serkan Emrecan Terzi), Engin Poyraz Efe Yıldırım

İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Turan Deniz Tuncer, Vorobjovas, Vefa Temel (Dk. 67 İsa Dayaklı), Özcan Şahan (Dk. 67 Phellipe), Ömer Faruk Duymaz (Dk. 80 Sambissa), Cham (Dk. 80 Abdullah Dijlan Aydın), Krstovski (Dk. 90+1 Ertuğrul Sandıkçı)

Goller: Dk. 23 Engin Poyraz Efe Yıldırım, Dk. 85 Melih Bostan (Sakaryaspor), Dk. 45+1 Cham, Dk. 56 Ömer Faruk Duymaz (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Melih Bostan (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Vukovic, Dk. 78 Fofana (Sakaryaspor), Dk. 84 Krstovski, Dk. 90+4 Turan Deniz Tuncer (İstanbulspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.