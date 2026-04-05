05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Chibuike Nwaiwu: "Doğru pozisyonda olduğum için golü attım"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 yenen Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Chibuike Nwaiwu, maçın ardından açıklama yaptı.

05 Nisan 2026 00:49
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 yenen Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Chibuike Nwaiwu, "Bu maçın önemini biliyorduk. Bunun için hazırdık ve 3 puanı aldık." dedi.

Karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Nwaiwu, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Öncelikle Allah'a şükrederek konuşmama başlamak istiyorum. Bu önemli galibiyet için, bu üç puan için gerçekten çok şükrediyorum. Bu maçın önemini biliyorduk. Bunun için hazırdık ve 3 puanı aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor formasıyla kaydettiği 3 golü de kafayla atmasına ilişkin Chibuike, "Golü atabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Ama kafa golü atabilmemin en önemli etkeni doğru pozisyonda olabilmemdi. Doğru pozisyonda olabildiğim için topa vurabildim." ifadelerini kullandı.

Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'a transferinden sonra gösterdiği performans dolayısıyla Onuachu ile birlikte milli takıma seçilmesi hakkında ise "İkimiz de nereden geldiğimizi çok iyi bilen insanlarız. Takımı için çalışan, takımı için mücadele eden oyuncular, insanlarız. Biz takımımızı seviyoruz, takımımız bizi seviyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarlar bizi seviyor biz de taraftarları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nijeryalı oyuncu, maçtaki atmosferi överek, "Taraftarlarımız bizi gerçekten çok seviyor ve bize destek gösteriyorlar. Bu açıdan oluşturdukları atmosfer harikaydı diyebilirim." dedi.

Chibuike stoper bölgesinde önce Batagov ardından Savic ile iyi bir ikili oldukları yönündeki soruyu da şöyle yanıtladı:

"Aslında bakarsanız bu o kadar kolay bir şey değil. Adım adım ilerleyen bir süreç. Ben de bu süreçleri adım adım ilerleten birisiyim. Allah takıma yardım ediyor diyebilirim. Hocamız bizi gerçekten çok motive ediyor. Bize şunu söyledi, 'Evet bu şekilde oynamaya devam ederseniz kazanacağımızı biliyorum.' dedi. Bize bu anlarda gerçekten çok motive etti. Biz de kazandığımız için çok mutluyum."

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
