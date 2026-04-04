Voleybol 1. Ligi'nde heyececan Antalya'da devam ediyor

Voleybolda Arabica Coffee House Kadınlar 1. Lig final etabı, Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor.



Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi final etabının ikinci günü iki karşılaşmayla devam etti.



Organizasyonda Sakarya Voleybol, PTT'yi 3-2, Afyon Belediyesi Yüntaş da Vestel Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u 3-0 mağlup etti.



Organizasyon yarın Afyon Belediyesi Yüntaş-Sakarya Voleybol ve Vestel Manisa Büyükşehir Belediye Spor-PTT karşılaşmalarıyla sona erecek.



Final etabını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükselecek.



