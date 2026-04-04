Serkan Özbalta: ''Çok kritik bir süreçteyiz''

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, milli aradan sonra oynanan müsabakaların zor olduğunu söyledi.Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında rakip takımın da kendileri gibi kazanmayı çok istediği bir karşılaşma olduğunu belirterek,dedi.Maça iyi başladıklarını ve girdikleri pozisyonların ardından yedikleri golün oyuncular üzerinde strese neden olduğunu ifade eden Özbalta,diye konuştu.Özbalta, oyuncuların morallerinin düzelmesiyle ikinci yarıya iyi başladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:- Hikmet Karaman: "Ligin lideriyle başa baş mücadele ettik"Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman da güzel bir maç oynadıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı: