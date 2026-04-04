05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Serkan Özbalta: ''Çok kritik bir süreçteyiz''

Trendyol 1. Lig'in 33 haftasında karşılaşan Erzurumspor ve Iğdırspor'da iki teknik adam maç sonu açıklamalarda bulundu.

calendar 04 Nisan 2026 19:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, milli aradan sonra oynanan müsabakaların zor olduğunu söyledi.

Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında rakip takımın da kendileri gibi kazanmayı çok istediği bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Bu da bizim işimizi biraz daha zorlaştırdı. Kadro kalitesi iyi bir takıma karşı oynadık. Bu ligin biraz daha üstünde olan kadrolardan." dedi.

Maça iyi başladıklarını ve girdikleri pozisyonların ardından yedikleri golün oyuncular üzerinde strese neden olduğunu ifade eden Özbalta, "Son haftalarda maçlar gergin geçecek bu sadece bizim için değil herkes için gergin geçecek ama sakin kalmak gerekiyor. 1-0 mağlup durumdan sonra taraftar bunun için önemli onların desteğiyle tekrar ayağa kalktık. Şoku atlattık ve atak sayılarını hızlandırdık. Denemelerden sonra devreye girerken bulduğumuz gol bizim için moral açısından çok önemliydi. Oyuncuların gerginliğini üstlerinden atmaları gerekiyordu." diye konuştu.

Özbalta, oyuncuların morallerinin düzelmesiyle ikinci yarıya iyi başladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Enteresan bir maç oldu. Kolay değildi ve olmayacağını da biliyorduk. Şükürler olsun ki maçın üstesinden gelen bir oyuncu gurubu vardı. Onları kutluyorum iyi bir gidişat var 5 haftamız kaldı. Belki 3 belki 2 maç kazandığımız zaman garantileyeceğimiz bir banttayız. Şu anda onun peşindeyiz. 4 gün sonra İstanbulspor ile oynayacağımız müsabaka şu an tek düşüncemiz. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum gerçekten beni çok gururlandırdılar. İnşallah seneye üst lige çıkarız tribünler de açılıyor çalışma var onlar da açılınca inşallah bir daha ki sene kulübü öne götürecek atılımlar yaparız."

IĞDIRSPOR CEPHESİ

- Hikmet Karaman: "Ligin lideriyle başa baş mücadele ettik"

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman da güzel bir maç oynadıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Müsabakada 1-0 öne geçtikten sonra 2 yapabilecek çok net pozisyonlarımız oldu. İkinci yarıda skoru değiştirmek için hücum adamlarını oyuna soktuk fakat Erzurumspor'u tebrik ediyorum. Teknik heyet ve futbolcular çok güzel bir mücadele içindeler. Ezber bir oyunları var. Hem fiziksel kapasiteleri hem birbirlerini çok iyi tanıyan herhalde 4 senedir yan yana oynayan bir takım bu çok önemli. Erzurumspor ile gol atma bakımından neredeyse yarı yarıya fark var buna rağmen burada ligin lideriyle başa baş mücadele ettik. 1-0'dan sonra ikinci golü bulsak belki başka bir yere gidecekti. 1-1 olduğunda zaman zaman fiziksel, zaman zaman gol vuruşunda zorluklar çektik. Dadaşlara başarılar diliyorum iyi bir maç oldu."

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.