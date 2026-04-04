Erzurumspor FK, Iğdır FK'yi geriden gelerek yendi!

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor FK, evinde Iğdır FK'yi konuk etti.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Martin Rodriguez ve 80. dakikada Benhur Keser kaydetti. Iğdır FK'nin golünü ise 10. dakikada Florian Loshaj attı.
Erzurumspor 3 maçlık galibiyet serisi yakalarken, Iğdır FK'nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Hikmet Karaman, Iğdır FK'nin teknik direktörü olarak çıktığı 3 maçı da kazanamadı.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK, puanını 72'ye yükselterek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Iğdır FK ise 45 puanla 10. sırada kaldı.
Gelecek hafta Erzurumspor FK deplasmanda İstanbulspor ile, Iğdır FK ise evinde Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.