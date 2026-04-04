05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Erzurumspor FK, Iğdır FK'yi geriden gelerek yendi!

1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor FK, evinde Iğdır FK'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.

calendar 04 Nisan 2026 17:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor FK, evinde Iğdır FK'yi konuk etti.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Martin Rodriguez ve 80. dakikada Benhur Keser kaydetti. Iğdır FK'nin golünü ise 10. dakikada Florian Loshaj attı.

Erzurumspor 3 maçlık galibiyet serisi yakalarken, Iğdır FK'nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Hikmet Karaman, Iğdır FK'nin teknik direktörü olarak çıktığı 3 maçı da kazanamadı.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK, puanını 72'ye yükselterek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Iğdır FK ise 45 puanla 10. sırada kaldı.

Gelecek hafta Erzurumspor FK deplasmanda İstanbulspor ile, Iğdır FK ise evinde Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
