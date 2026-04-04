Sassuolo evinde geri döndü; 3 maç sonra kazandı

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Sassuolo, Cagliari'yi konuk etti.



Citta del Tricolore Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.



Mücadelede ilk golü Cagliari'den Sebastiano Esposito, penaltıdan attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.



İlk yarı, Cagliari'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Ulisses Garcia ve 78. dakikada Andrea Pinamonti kaydetti.



Cagliari'de forma giyen milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy, 83. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet hasreti sona eren Sassuolo, 42 puanla 10. sırada yer aldı.



8 maçtır galibiyet yüzü görmeyen ve üst üste 4. yenilgisini alan Cagliari ise 30 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı.



Serie A'nın 32. haftasında Sassuolo, Genoa'ya konuk olacak. Cagliari ise Cremonese'yi ağırlayacak.



