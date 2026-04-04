05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Sassuolo evinde geri döndü; 3 maç sonra kazandı

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Sassuolo, konuk ettiği Cagliari'yi 2-1 mağlup etti.

04 Nisan 2026 18:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Sassuolo, Cagliari'yi konuk etti.

Citta del Tricolore Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Mücadelede ilk golü Cagliari'den Sebastiano Esposito, penaltıdan attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı, Cagliari'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Ulisses Garcia ve 78. dakikada Andrea Pinamonti kaydetti.

Cagliari'de forma giyen milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy, 83. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet hasreti sona eren Sassuolo, 42 puanla 10. sırada yer aldı.

8 maçtır galibiyet yüzü görmeyen ve üst üste 4. yenilgisini alan Cagliari ise 30 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı.

Serie A'nın 32. haftasında Sassuolo, Genoa'ya konuk olacak. Cagliari ise Cremonese'yi ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
