Gaziantep FK ve Alanyaspor, puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası'nda Gaziantep FK, Alanyaspor'u konuk etti.



Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Alanyaspor'un golünü 42. dakikada İbrahim Kaya kaydetti. İlk yarı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 63. dakikada Kacper Kozlowski, Gaziantep FK'ye beraberliği getiren golü attı.



Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puanı yazdırdı.



Bu sonuçla birlikte 34 puana ulaşam Gaziantep FK 8; 32 puana ulaşan Alanyaspor ise 10. sırada konumlandı.



Ligde bir sonraki maçta Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



19. dakikada Maxim'in ceza alanı dışından verdiği pas ile sağ çaprazda topla buluşan Bayo'nun şutu dışarı gitti.



29. dakikada orta alandan ceza sahasına giren Lungoyi'nin sol kanattan yerden pası savunmadan döndü.



32. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Jo Hwang'ın vuruşu savunmadan sekerek kornere çıktı.



42. dakika Alanyaspor öne geçti. Savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan İbrahim Kaya, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1



Karşılaşmanın ilk yarısı, Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



63. dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. Sağ kanattan Luis Perez'in ortasında seken topla ceza alanı yayında buluşan Kozlowski, topu ağlara gönderdi: 1-1



79. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan gelişen atağında topla buluşan İbrahim Kaya'nın şutunde meşin yuvarlak kaleci Zafer Görgen'de kaldı.



81. dakikada Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz itiraz nedeniyle sarı kart gördü.



84. dakikada Gaziantep FK'de ceza alanı içine uzun gönderilen topla buluşan Kozlowski, kaleci Victor'u geçemedi.



90. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında ceza alanı önünden serbest vuruş kullanan Maxim'in şutu barajdan döndü.



Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.



Karşılaşma öncesi Gaziantep FK oyuncuları sahaya, "Anadolu Ajansımızın 106. Yaşını Kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.



Stat: Gaziantep



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Selahattin Altay, Murat Temel



Gaziantep FK: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Nazım Sangare, Luis Perez (Dk. 76 Gassama), Arda Kızıldağ (Dk. 76 Abena), Camara (Dk. 52 Kevin Rodrigues), Melih Kabasakal, Kozlowski, Lungoyi (Dk. 89 Draguş), Maxim, Bayo (Dk. 45 Yusuf Kabadayı)



Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 81 Efecan Karaca), Janvier (Dk. 69 Muanza), Hagi (Dk. 39 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 81 Mounie), Ruan, Güven Yalçın (Dk. 69 Enes Keskin)



Goller: Dk. 42 İbrahim Kaya (Corendon Alanyaspor), Dk. 63 Kozlowski (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 42 İbrahim Kaya, Dk. 62 Hadergjonaj, Dk. 90 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor), Dk. 80 Lungoyi, Dk. 81 Kevin Rodrigues (Gaziantep FK)



