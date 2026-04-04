05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Gaziantep FK ve Alanyaspor, puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası'nda Gaziantep FK'nin Alanyaspor'u konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

04 Nisan 2026 19:10
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 28. haftası'nda Gaziantep FK, Alanyaspor'u konuk etti.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Alanyaspor'un golünü 42. dakikada İbrahim Kaya kaydetti. İlk yarı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 63. dakikada Kacper Kozlowski, Gaziantep FK'ye beraberliği getiren golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puanı yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte 34 puana ulaşam Gaziantep FK 8; 32 puana ulaşan Alanyaspor ise 10. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki maçta Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikada Maxim'in ceza alanı dışından verdiği pas ile sağ çaprazda topla buluşan Bayo'nun şutu dışarı gitti.

29. dakikada orta alandan ceza sahasına giren Lungoyi'nin sol kanattan yerden pası savunmadan döndü.

32. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Jo Hwang'ın vuruşu savunmadan sekerek kornere çıktı.

42. dakika Alanyaspor öne geçti. Savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan İbrahim Kaya, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

63. dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. Sağ kanattan Luis Perez'in ortasında seken topla ceza alanı yayında buluşan Kozlowski, topu ağlara gönderdi: 1-1

79. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan gelişen atağında topla buluşan İbrahim Kaya'nın şutunde meşin yuvarlak kaleci Zafer Görgen'de kaldı.

81. dakikada Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz itiraz nedeniyle sarı kart gördü.

84. dakikada Gaziantep FK'de ceza alanı içine uzun gönderilen topla buluşan Kozlowski, kaleci Victor'u geçemedi.

90. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında ceza alanı önünden serbest vuruş kullanan Maxim'in şutu barajdan döndü.

Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşma öncesi Gaziantep FK oyuncuları sahaya, "Anadolu Ajansımızın 106. Yaşını Kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Selahattin Altay, Murat Temel

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Nazım Sangare, Luis Perez (Dk. 76 Gassama), Arda Kızıldağ (Dk. 76 Abena), Camara (Dk. 52 Kevin Rodrigues), Melih Kabasakal, Kozlowski, Lungoyi (Dk. 89 Draguş), Maxim, Bayo (Dk. 45 Yusuf Kabadayı)

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 81 Efecan Karaca), Janvier (Dk. 69 Muanza), Hagi (Dk. 39 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 81 Mounie), Ruan, Güven Yalçın (Dk. 69 Enes Keskin)

Goller: Dk. 42 İbrahim Kaya (Corendon Alanyaspor), Dk. 63 Kozlowski (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 42 İbrahim Kaya, Dk. 62 Hadergjonaj, Dk. 90 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor), Dk. 80 Lungoyi, Dk. 81 Kevin Rodrigues (Gaziantep FK)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
