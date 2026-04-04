Volkan Demirel'den hakem yorumu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-0 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, tüm sorumluluğu üzerine aldığını söyledi.



Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demirel, takımı çalıştıran ve sahaya çıkaran ismin kendisi olduğunu hatırlattı.



İlk penaltı pozisyonunun yanlış karar olduğunu savunan Demirel, Kosova-Türkiye maçını örnek göstererek, "İngiliz bir hakem tarafından yönetilen bir maçta en iyi örneğini görmüşsünüzdür. Tabii ki bunu bahane olarak söylemiyorum ama bu maçta hakem kararlarının etkili olduğunu düşünüyorum. Göztepe çok iyi takım, bizi yenebilirler de normal şartlarda, ona da hiçbir şey demiyorum. Ama bence hakem bugün skora etki etti. 'Ben aşağıyı düşünmüyorum' diye hafta içi röportaj vermiştim ama artık aşağıyı düşünmemiz gerekecek. Ona göre mücadele edeceğiz. Düşmemek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Buraya geldiğimde bu takımın çok iyi olduğunu söylemiştim, yine söylüyorum bence çok iyi bir takımız ve oyuncular ligde kalacak puanı da toplayacaktır. Onlara güveniyorum." ifadelerini kullandı.



Volkan Demirel, maç içerisindeki oyun planına ilişkin soruya, "Göztepe'nin 5-3-2 karşılamasına, iki ön bloğu geçtikten sonra kenar oyuncularımızı çizgiye bastırıp 'sekiz koşularını' aramaya çalıştık. Göztepe de bizi analiz etti. Skor bulunca da tamamen yaslandılar. Kenar ortalarını engellemeleri için uzun olan oyuncularını da oynattılar. Hem fiziksel olarak kuvvetli hem de öz güvenli bir takım. Böyle takımlara karşı pozisyon bulmakta zorlanırsanız ya kenar orta yapacaksınız ya da şut atacaksınız. Bunu oyuncuların kendilerinin tercih ettiğini düşünüyorum. Bir bölgeden sonra orta yapma planımız var ama bu maç özelinde taktiğimiz bu değildi. Biz tamamen sol bek ve sağ beki oynatıp stoperlerin sekiz koşuları veya diğer kanattaki oyuncumuzun stoperlerin arasına koşularını planlamıştık. Bazı zamanlarda çıktı bu ama yeşermedi ataklarımız." yanıtını verdi.



Kendi hesaplarına göre ligde kalmak için 32-33 puanın yeteceğini aktaran Demirel, "Bizim 25 puanımız var, 7 puana ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu hesap kitap şeyi değil, defterde yazan bir şey değil. Çarpmayla çıkarmayla olmuyor, alacağınız sonuçlarla alakalı. Ama yaptığımız ortalamada aşağı yukarı bu çıkıyor." diye konuştu.



Maça ilk 11'de başlayan Onyekuru'nun performansına değinen Demirel, radikal bir karar olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:



"Göztepe defansta çok iyi organize oldu ama ben Onyekuru'dan memnunum. Çünkü elimde kullanmam gereken oyunculardan bir tanesi. Oynamama ve süre bulamama söz konusu ama biz hem Konya maçında oyuna attığımızda pozisyona girdi, hem Beşiktaş maçında oyuna attığımızda pozisyona girdi, ilk dönem Galatasaray maçında skor 3-2'yken ofsayta rağmen pozisyona girdi. Bu ligde iyi bir Henry iş yapar. Antalya'da gerçekten çok iyi bir hazırlık kampı geçirdi, iyi durumda. İlk maçta bir şey beklemek belki fazla olur ama ben Henry'den faydalanmak istiyorum. Hatta sadece Henry değil herkesten faydalanmak istiyorum. Bugün Hanousek'i ilk 11'de başlatabilirdim. Kimsenin beklentisi yok ama benim var. Ben herkesten elimden geldiğince faydalanmak için hem antrenman yaptırıyorum hem de onları hazırlamaya çalışıyorum."



