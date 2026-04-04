05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Miguel Mendez: ''Hedefimiz tabii ki EuroLeague şampiyonluğu''

Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet maçının ardından, Fenerbahçe Opet'te başantrenör Miguel Mendez açıklamalarda bulundu.

calendar 04 Nisan 2026 19:20
 Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin 3. maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 87-76 yenerek 2025-2026 sezonunu namağlup şampiyon bitiren Fenerbahçe Opet'te başantrenör Miguel Mendez, şampiyonluğun takım oyunuyla kazanıldığını söyledi.

Mendez, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Namağlup şampiyon olmanın kendileri için sadece bir detay olduğunu aktaran Mendez, "Günün sonunda önemli olan şeylerden biri hedeflerinize ulaşmak. Şampiyonluk bu sayede geldi. Çok zor bir sezon olduğunu söyleyebiliriz. Sezon içinde çok zorlayıcı maçlar oldu. Kolay değildi ama süreci de takdir ediyorum. Benim istediğim ve hoşuma giden basketbolu da oynayabildiler. Takımdaşlık içindeydiler. Burada hedefimiz kupaları kulübe getirmek oluyor." diye konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) altılı finaline odaklanmadan önce takımın şampiyonluğun keyfini çıkarması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yarı finalde EuroCup finalistiyle oynadık ve onları eledik. Galatasaray, Avrupa'nın en iyi takımların biri ve belki de EuroLeague'de final oynayacağız. Bunun keyfini çıkarmamız gerekiyor. Hedefimiz tabii ki EuroLeague. Elimizden geleni yapacağız. Şampiyon olmak istiyoruz ve bunun için güzel bir şansımız var. Çok zor bir turnuva ve orası daha farklı."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
