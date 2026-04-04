05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Türk Telekom-Safiport Erokspor maçı ertelendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Türk Telekom-Safiport Erokspor maçı ertelendi

calendar 04 Nisan 2026 22:17
Türk Telekom-Safiport Erokspor maçı ertelendi
BKT Avrupa Kupası yarı finalinde mücadele eden Türk Telekom'un, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6 Nisan Pazartesi günü Safiport Erokspor ile oynayacağı 25. hafta maçı ertelendi.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu 25. hafta kapsamında oynanması planlanan Safiport Erokspor maçımız, devam eden EuroCup yarı final mücadelemiz nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Maçın yeni tarihi ve detayları daha sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası yarı final serisi üçüncü ve son maçında 8 Nisan Çarşamba günü Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a konuk olacak. Bu karşılaşmayı kazanan takım, finalde Beşiktaş GAİN'in rakibi olacak.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
