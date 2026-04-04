Türk Telekom-Safiport Erokspor maçı ertelendi

BKT Avrupa Kupası yarı finalinde mücadele eden Türk Telekom'un, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6 Nisan Pazartesi günü Safiport Erokspor ile oynayacağı 25. hafta maçı ertelendi.Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu 25. hafta kapsamında oynanması planlanan Safiport Erokspor maçımız, devam eden EuroCup yarı final mücadelemiz nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Maçın yeni tarihi ve detayları daha sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası yarı final serisi üçüncü ve son maçında 8 Nisan Çarşamba günü Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a konuk olacak. Bu karşılaşmayı kazanan takım, finalde Beşiktaş GAİN'in rakibi olacak.