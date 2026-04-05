Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray galibiyetini kutladı

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından bordo-mavili taraftarlar galibiyeti kutladı.
Papara Park'ta oynanan maçın ardından Trabzonspor taraftarları, Atatürk Alanı ve Uzun Sokak'ta bir araya geldi. Taraftarlar, horon ve kolbastı oynayıp tezahüratlarda bulundu.
Galibiyeti meşale yakarak kutlayan bazı taraftarlar da Trabzonspor armasının bulunduğu alanda fotoğraf çektirdi.
