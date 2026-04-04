Hentbol'da günün sonuçları

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out mücadelesine, 4. hafta maçlarıyla devam edildi.Ligde bugün oynanan 4 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:- Play-offBeşiktaş-İstanbul Gençlik: 41-23Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Altınpost Giresunspor: 42-35Spor Toto-Nilüfer Belediyespor karşılaşması 15 Nisan'da yapılacak.- Play-outRize Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor: 24-24Güneysuspor-Beykoz Belediyespor: 30-30Play-out etabında 8 puanı bulunan Köyceğiz Belediyespor'un, bir alt lige düşmesi kesinleşti. DEPSAŞ Enerji As ve Ankara Hentbol, ligden çekişmişti.Statüye göre Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'e 4 takım veda edecek.