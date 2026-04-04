05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Tarkan'dan büyük BOMBA!

2 ay sonra Türkiye'ye gelen megastar Tarkan, yeni bir milli takım şarkısı hazırlığında olduğununu sinyallerini verdi ve A Milli Takım'a Dünya Kupası öncesinde büyük bir sürpriz gerçekleştireceğini belirtti. Futbolseverler 24 yıl sonra bambaşka bir Tarkan, Milli Takım şarkısı ile Dünya Kupası'na giriş yapabilir...

calendar 04 Nisan 2026 16:11 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 17:06
Tarkan'dan büyük BOMBA!
Tarkan'ın 2002 yılında yayımlanan "Bir Oluruz Yolunda" şarkısı, aradan geçen yıllara rağmen yeniden gündeme oturdu.

Özellikle son dönemde sosyal medyada ve taraftar grupları arasında hızla yayılan parça, A Milli Futbol Takımı ile özdeşleşerek adeta bir marş haline geldi. Nostalji etkisiyle yeniden keşfedilen şarkı, tribünlerde ve dijital platformlarda geniş kitlelere ulaşarak yeni bir popülerlik dalgası yakaladı.

VE KUPA ÖNCESİ YENİ MARŞ YİNE TARKAN'DAN GELİYOR!

Uzun süredir yurt dışında yaşayan Tarkan'ın Türkiye'ye dönüş hazırlığında olduğu da kulislerde konuşuluyor. Ünlü sanatçı, yaklaşık iki ay sonra Türkiye'ye gelirken 5 yıl aradan sonra ilk kez magazin basınına konuştu. Bu gelişme, hem müzik hem de magazin dünyasında büyük bir merak yaratmış durumda.

Gazete Magazin'in TV8 ekranlarında paylaştığı özel habere göre ise asıl sürpriz daha büyük. Tarkan, uçaktan indikten sonra magazine röportaj verirken, "Uçakta bir şeyler oldu, söz vermeyeyim ama sanırım bir şeyler gelecek" diyerek yeni bir proje ve yeni bir milli takım şarkısı sinyali verdi. Bu açıklama, ünlü sanatçının Türkiye için yeni bir marş hazırladığı ve yakın zamanda yayımlayabileceği yönünde güçlü beklentiler oluşturdu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
