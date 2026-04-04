Tarkan'dan büyük BOMBA!

Tarkan'ın 2002 yılında yayımlanan "Bir Oluruz Yolunda" şarkısı, aradan geçen yıllara rağmen yeniden gündeme oturdu.

Özellikle son dönemde sosyal medyada ve taraftar grupları arasında hızla yayılan parça, A Milli Futbol Takımı ile özdeşleşerek adeta bir marş haline geldi. Nostalji etkisiyle yeniden keşfedilen şarkı, tribünlerde ve dijital platformlarda geniş kitlelere ulaşarak yeni bir popülerlik dalgası yakaladı.

VE KUPA ÖNCESİ YENİ MARŞ YİNE TARKAN'DAN GELİYOR!

Uzun süredir yurt dışında yaşayan Tarkan'ın Türkiye'ye dönüş hazırlığında olduğu da kulislerde konuşuluyor. Ünlü sanatçı, yaklaşık iki ay sonra Türkiye'ye gelirken 5 yıl aradan sonra ilk kez magazin basınına konuştu. Bu gelişme, hem müzik hem de magazin dünyasında büyük bir merak yaratmış durumda.

Gazete Magazin'in TV8 ekranlarında paylaştığı özel habere göre ise asıl sürpriz daha büyük. Tarkan, uçaktan indikten sonra magazine röportaj verirken, "Uçakta bir şeyler oldu, söz vermeyeyim ama sanırım bir şeyler gelecek" diyerek yeni bir proje ve yeni bir milli takım şarkısı sinyali verdi. Bu açıklama, ünlü sanatçının Türkiye için yeni bir marş hazırladığı ve yakın zamanda yayımlayabileceği yönünde güçlü beklentiler oluşturdu.