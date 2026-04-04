Bokele, Galatasaray maçında yok!

Göztepe forması giyen Malcom Bokele, Galatasaray ile oynanacak erteleme maçında forma giyemeyecek.



Bokele, Gençlerbirliği ile oynanan maçın 54. dakikasında sarı kart gördü. Bokele, gördüğü bu sarı kartla cezalı duruma düştü ve Galatasaray maçında oynama şansını kaybetti.



Göztepe, ligde erteleme maçında Galatasaray'ı 8 Nisan'da sahasında ağırlayacak.



TFF'nin ilgili maddesi: Ertelenen müsabakanın, oynanması gereken tarihte müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler, erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar.



