Diego Carlos'tan geleceği için karar

Fenerbahçe'den geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Como'ya kiralanan Diego Carlos, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre, 33 yaşındaki deneyimli stoper, Como'da kalmak ve kariyerine İtalyan ekibinde devam etmek istiyor.
Como da performansından memnun olduğu Brezilyalı stoperi takımda tutmaya sıcak bakıyor. İtalyan ekibinin, sezon sonunda Diego Carlos'un bonservisi için Fenerbahçe ile görüşme yapması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Diego Carlos'un, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Como forması altında 24 maçta süre bulan Diego Carlos, savunma performansının yanı sıra 1 gol ve 1 asist ile skor katkısı da sağladı.
