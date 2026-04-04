Beşiktaş Brezilyalı sol bekin peşinde!

Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sol bek mevkiine kesin takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, son olarak Levski Sofya formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Maicon Araujo dos Santos'u radarına aldı.
Beşiktaş, Levski Sofya'nın 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızı için nabız yokladı. Bulgar ekibinin, sözleşmesi 2027'de sona erecek olan sambacı bek için yaklaşık 5 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların, transferi gerçekleştirmek için gerekli görüşmeleri kısa süre içinde başlatması bekleniyor.
Beşiktaş yönetiminin, Maicon Araujo dos Santos'u siyah-beyazlı forma giydirmek için tüm imkanları zorladığı bildirildi.
DURAN TOP ETKİSİ
Sambacı sol bek, özellikle duran toplardaki başarısı ve uzaktan şut tehdidiyle rakip savunmalar için büyük bir problem oluşturuyor.
1.70 metre boyundaki Maicon, düşük ağırlık merkezi sayesinde oldukça çevik. Kanat bindirmelerinde hızla fark yaratırken, geçiş oyunlarında takımını hızlı atağa kaldırabiliyor.
SKOR KATKISI
Aynı zamanda skorer bir kimliği de olan Brezilyalı savunmacı, bu sezon boy gösterdiği 36 maçta 5 gol, 7 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Sol bek mevkiine kesin takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, son olarak Levski Sofya formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Maicon Araujo dos Santos'u radarına aldı.
Beşiktaş, Levski Sofya'nın 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızı için nabız yokladı. Bulgar ekibinin, sözleşmesi 2027'de sona erecek olan sambacı bek için yaklaşık 5 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların, transferi gerçekleştirmek için gerekli görüşmeleri kısa süre içinde başlatması bekleniyor.
Beşiktaş yönetiminin, Maicon Araujo dos Santos'u siyah-beyazlı forma giydirmek için tüm imkanları zorladığı bildirildi.
DURAN TOP ETKİSİ
Sambacı sol bek, özellikle duran toplardaki başarısı ve uzaktan şut tehdidiyle rakip savunmalar için büyük bir problem oluşturuyor.
1.70 metre boyundaki Maicon, düşük ağırlık merkezi sayesinde oldukça çevik. Kanat bindirmelerinde hızla fark yaratırken, geçiş oyunlarında takımını hızlı atağa kaldırabiliyor.
SKOR KATKISI
Aynı zamanda skorer bir kimliği de olan Brezilyalı savunmacı, bu sezon boy gösterdiği 36 maçta 5 gol, 7 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.