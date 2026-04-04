05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Beşiktaş Brezilyalı sol bekin peşinde!

Sol bek pozisyonuna takviye yapmayı hedefleyen Beşiktaş, son dönemde Levski Sofya formasıyla sergilediği performansla öne çıkan Maicon Araujo dos Santos'u takibe aldı.

04 Nisan 2026 12:05
Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sol bek mevkiine kesin takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, son olarak Levski Sofya formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Maicon Araujo dos Santos'u radarına aldı.

Beşiktaş, Levski Sofya'nın 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızı için nabız yokladı. Bulgar ekibinin, sözleşmesi 2027'de sona erecek olan sambacı bek için yaklaşık 5 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların, transferi gerçekleştirmek için gerekli görüşmeleri kısa süre içinde başlatması bekleniyor.

Beşiktaş yönetiminin, Maicon Araujo dos Santos'u siyah-beyazlı forma giydirmek için tüm imkanları zorladığı bildirildi.

DURAN TOP ETKİSİ

Sambacı sol bek, özellikle duran toplardaki başarısı ve uzaktan şut tehdidiyle rakip savunmalar için büyük bir problem oluşturuyor.

1.70 metre boyundaki Maicon, düşük ağırlık merkezi sayesinde oldukça çevik. Kanat bindirmelerinde hızla fark yaratırken, geçiş oyunlarında takımını hızlı atağa kaldırabiliyor.

SKOR KATKISI

Aynı zamanda skorer bir kimliği de olan Brezilyalı savunmacı, bu sezon boy gösterdiği 36 maçta 5 gol, 7 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
