Fenerbahçe derbisinin kilidi onun elinde!

Süper Lig'de rakip yarı sahası içerisinde en fazla isabetli pas yapan orta saha oyuncusu olan (712) Orkun Kökçü'nün derbide kilit oyuncu olması bekleniyor.
Beşiktaş'ta son dönemde ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çeken Orkun Kökçü, Fenerbahçe ile 5 Nisan Pazar günü oynanacak dev derbiye yine takımının en büyük kozlarından biri olarak çıkacak.
Milli yıldız, bu sezon Süper Lig'de rakip yarı saha içerisinde en fazla isabetli pas yapan orta saha oyuncusu Orkun Kökçü (712). Onu 658 ile Galatasaraylı Lucas Torreira (658) takip ediyor. Samsunspor'da Brezilyalı yıldız Gabriel Sara ise 541 ile 3. basamakta kendine yer buldu.
Orkun, Süper Lig'de son maçlarda müthiş bir performans sergiledi. Son 10 haftada 6 gol ve 5 asistle oynayan milli oyuncu, taraftarların da büyük alkışını aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, pazar günü oynanacak dev derbide Orkun'dan ekstra performans bekliyor. Yıldız oyuncunun hafta boyu takım arkadaşlarını derbiye hazırladığı ve onları mental açıdan hazır hale getirdiği gelen bilgiler arasında.
