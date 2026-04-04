05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Fenerbahçe derbisinin kilidi onun elinde!

Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü bu sezon yakaladığı istatistiklerle birçok noktada zirvede yer alıyor.

calendar 04 Nisan 2026 10:24
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe derbisinin kilidi onun elinde!
Süper Lig'de rakip yarı sahası içerisinde en fazla isabetli pas yapan orta saha oyuncusu olan (712) Orkun Kökçü'nün derbide kilit oyuncu olması bekleniyor.

Beşiktaş'ta son dönemde ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çeken Orkun Kökçü, Fenerbahçe ile 5 Nisan Pazar günü oynanacak dev derbiye yine takımının en büyük kozlarından biri olarak çıkacak.

Milli yıldız, bu sezon Süper Lig'de rakip yarı saha içerisinde en fazla isabetli pas yapan orta saha oyuncusu Orkun Kökçü (712). Onu 658 ile Galatasaraylı Lucas Torreira (658) takip ediyor. Samsunspor'da Brezilyalı yıldız Gabriel Sara ise 541 ile 3. basamakta kendine yer buldu.

Orkun, Süper Lig'de son maçlarda müthiş bir performans sergiledi. Son 10 haftada 6 gol ve 5 asistle oynayan milli oyuncu, taraftarların da büyük alkışını aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, pazar günü oynanacak dev derbide Orkun'dan ekstra performans bekliyor. Yıldız oyuncunun hafta boyu takım arkadaşlarını derbiye hazırladığı ve onları mental açıdan hazır hale getirdiği gelen bilgiler arasında.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
