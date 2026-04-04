05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Çorum FK'da seri sona erdi!

1. Lig'de Çorum FK'nin 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

calendar 04 Nisan 2026 12:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin 7 maçlık galibiyet serisi, Bandırmaspor'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetle sona erdi.

Sezona Tahsin Tam yönetiminde başlayan ve kadrosuna Yusuf Erdoğan, Joseph Attamah, Pedrinho, Braian Samudio, Cemali Sertel gibi Süper Lig tecrübesi yaşayan futbolcuları dahil eden Çorum FK, ara transfer döneminde ise Mame Thiam ve Serdar Gürler gibi tecrübeli isimleri transfer etti.

Tahsin Tam'ın ardından teknik direktör olarak Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Çorum ekibinde, 17 Şubat'ta Uğur Uçar göreve getirildi.

Uçar yönetimindeki kırmızı-siyahlı takım, son 7 maçında deplasmanda Serikspor'u 3-2, Manisa FK'yi 1-0, Boluspor'u 2-1, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0, sahasında da Eminevim Ümraniyespor'u 2-0, Atakaş Hatayspor'u 3-1 ve Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.

Çorum FK, Uğur Uçar yönetiminde çıktığı ilk 7 maçta 15 gol atıp, kalesinde 5 gol gördü.

Milli aranın ardından ligin 33. haftasında konuk ettiği Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Çorum FK'nin 7 maçlık galibiyet serisi de sonlanmış oldu.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
