Çorum FK'da seri sona erdi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin 7 maçlık galibiyet serisi, Bandırmaspor'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetle sona erdi.



Sezona Tahsin Tam yönetiminde başlayan ve kadrosuna Yusuf Erdoğan, Joseph Attamah, Pedrinho, Braian Samudio, Cemali Sertel gibi Süper Lig tecrübesi yaşayan futbolcuları dahil eden Çorum FK, ara transfer döneminde ise Mame Thiam ve Serdar Gürler gibi tecrübeli isimleri transfer etti.



Tahsin Tam'ın ardından teknik direktör olarak Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Çorum ekibinde, 17 Şubat'ta Uğur Uçar göreve getirildi.



Uçar yönetimindeki kırmızı-siyahlı takım, son 7 maçında deplasmanda Serikspor'u 3-2, Manisa FK'yi 1-0, Boluspor'u 2-1, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0, sahasında da Eminevim Ümraniyespor'u 2-0, Atakaş Hatayspor'u 3-1 ve Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.



Çorum FK, Uğur Uçar yönetiminde çıktığı ilk 7 maçta 15 gol atıp, kalesinde 5 gol gördü.



Milli aranın ardından ligin 33. haftasında konuk ettiği Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Çorum FK'nin 7 maçlık galibiyet serisi de sonlanmış oldu.







