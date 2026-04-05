Dominik Szoboszlai'den geleceği için mesaj!

Liverpool forması giyen Dominik Szoboszlai, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Liverpool ve Szoboszlai'nin menajerleri arasında yeni sözleşme için görüşmeler devam ediyor.



Macar futbolcu da yaptığı açıklamada Liverpool'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Dominik Szoboszlai, "Burada olmayı çok seviyorum. Ailem mutlu, kulübü, taraftarları ve bu takımda oynamayı seviyorum, hepsi bu." dedi.



Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Dominik Szoboszlai'nin Liverpool ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



Liverpool'da bu sezon 44 maçta süre bulan Dominik Szoboszlai, 12 gol attı ve 8 asist yaptı.



