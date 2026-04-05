05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Sami Uğurlu: "Aldığımız üç puan çok değerli"

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Eyüpspor maçı sonrası konuştu.

calendar 05 Nisan 2026 20:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 3-0 yenen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, aldıkları üç puanın çok değerli olduğunu söyledi.

Uğurlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını anlatan Uğurlu, şöyle konuştu:

"Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha rahat oynadık. İkinci yarı oyuna iyi de başladık. İlk 2 gol etkiliydi. Çok da pozisyon kaçırdık. Direkten dönen iki top. Zor, kazanılması gereken bir maçtan aldığımız üç puan çok değerli. Ligin bitmesine 6 hafta var. Zor maçlar, finale girdik. Son 6 maç yüzde 100'ümüzle oynamamız gerekiyor. Puan avantajını sonuna kadar götürmemiz lazım. Beşiktaş maçında da puan ya da puanlar alma şansımız var. Son 6 maçtan alacağımız her puan kıymetli. Ligde kalacağımıza inanıyoruz. İstediğimiz puanları alıp ligde kalacağız."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
