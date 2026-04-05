Alisson Santos'tan geleceği için mesaj

Napoli forması giyen Alisson Santos, geleceğine dair konuştu.



İtalyan ekibinin Sporting Lizbon'dan 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, uzun süre Napoli'de kalmak istediğini söyledi.



Napoli'ye transferini anlatan Alisson Santos, "Napoli'den teklif gelmesini beklemiyordum çünkü Sporting Lizbon'da çok fazla forma şansı bulamıyordum. Bu, hem hayatım hem de kariyerim için büyük bir fırsat oldu." dedi.



Santos, "Elimden gelenin en iyisini yapıyorum, harika bir teknik direktör ve birçok şampiyonla birlikte her gün yeni şeyler öğreniyorum." sözlerini sarf etti.



Geleceği için mesaj veren Brezilyalı futbolcu, "Napoli benim için bir rüya, uzun süre burada kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Napoli forması altında 7 maçta süre bulan Alisson Santos, 2 kez ağları havalandırdı.







