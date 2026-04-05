05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Alisson Santos'tan geleceği için mesaj

Napoli'nin Sporting Lizbon'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Alisson Santos, İtalyan ekibinde kalmak istediğini söyledi.

calendar 05 Nisan 2026 15:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Napoli forması giyen Alisson Santos, geleceğine dair konuştu.

İtalyan ekibinin Sporting Lizbon'dan 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, uzun süre Napoli'de kalmak istediğini söyledi.

Napoli'ye transferini anlatan Alisson Santos, "Napoli'den teklif gelmesini beklemiyordum çünkü Sporting Lizbon'da çok fazla forma şansı bulamıyordum. Bu, hem hayatım hem de kariyerim için büyük bir fırsat oldu." dedi.

Santos, "Elimden gelenin en iyisini yapıyorum, harika bir teknik direktör ve birçok şampiyonla birlikte her gün yeni şeyler öğreniyorum." sözlerini sarf etti.

Geleceği için mesaj veren Brezilyalı futbolcu, "Napoli benim için bir rüya, uzun süre burada kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Napoli forması altında 7 maçta süre bulan Alisson Santos, 2 kez ağları havalandırdı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
