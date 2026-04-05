Karşıyaka potada zorlu deplasmanda!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Beşiktaş GAİN ile mücadele edecek.



7 maçlık mağlubiyet serisi sonrası geçen hafta başantrenör Ahmet Kandemir yönetimindeki ilk sınavda evinde Mersin Spor'u yenerek kümede kalmak için umutlanan Karşıyaka yarın zirve ortağı Beşiktaş GAİN deplasmanına çıkacak.



Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.



Karşıyaka ligde son 6 maç öncesi 5 galibiyetle kurtuluş hattının 2 galibiyet gerisinde yer alıyor.



Hafta içinde Bahçeşehir Koleji'ni eleyerek Avrupa'da EuroCup'ta finale kalan Beşiktaş ligde 24 maçta 20 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlı ekip bu sezon ligde ve Avrupa'da evindeki 21 maçta sadece lider Fenerbahçe'ye yenildi.



