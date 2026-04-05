Union Berlin ile St. Pauli puanları paylaştı

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Union Berlin ile St. Pauli karşı karşıya geldi.



Stadion An der Alten Försterei'de oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



St. Pauli'nin 25. dakikada Mathias Pereira Lage ile bulduğu gole karşılık olarak ev sahibi Union Berlin 52. dakikada Andrej Ilic karşılık verdi.



Mücadelede başka gol olmadı ve maç 1-1 tamamlandı.



Bu sonuçla birlikte Union Berlin puanını 32'ye, St. Pauli ise 25'e yükseltti.



GELECEK MAÇLARI



Union Berlin gelecek hafta lig sonuncusu Heidenheim'e konuk olacak.



St. Pauli ise sahasında lider Bayern Münih'i ağırlayacak.



