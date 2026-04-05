05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Antalyaspor, 10 kişilik Eyüpspor'a karşı ikinci yarı açıldı!

Süper Lig'in 28. hafta maçında Antalyaspor, sahasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

calendar 05 Nisan 2026 18:57 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 19:15
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Antalyaspor, 3-0'lık skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 63. dakikada Sander van de Streek, 77. dakikada Nikola Storm ve 84. dakikada Samuel Ballet'ten geldi.

KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Karşılaşmada Soner Dikmen ile Raux Yao arasında yaşanan pozisyon sonrası saha bir anda karıştı. Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam, kalabalığın arasından uzaklaşarak yaşanan gerginliği kontrol etti. Olayların ardından Antalyaspor'da Erdoğan Yeşilyurt ve Ramzi Safuri, Eyüpspor'da ise Bedirhan Özyurt, Talha Ülvan ve yedek kulübesinden Jerome Onguene sarı kart gördü.

Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt, 50. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelede 11 sarı kart ve 1 kırmızı kart çıktı. Sarı kartların 5'i Antalyaspor'a, 6'sı ise Eyüpspor'a gösterildi.

Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor, bu galibiyetle ligde 5 maç aradan sonra kazanmayı başardı. Atila Gerin yönetimindeki Eyüpspor'un ise ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 28'e yükseltti. Eyüpspor, 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Eyüpspor ise sahasında Samsunspor'u konuk edecek.



 
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasına ön direkte iyi yükselen Giannetti'nin kafa şutunda, kaleci Monteiro meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
16. dakikada Ballet'in sol çaprazdan şutunda top yandan auta çıktı.
40. dakikada Safuri'nin soldan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Ballet'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yakın mesafedeki Van de Streek önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda da top az farkla dışarıya gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. İlk yarının uzatma dakikalarında sarı kart gören Bedirhan Özyurt'un orta sahada Van de Streek'e sert müdahalesi sonrası hakem Kadir Sağlam, bu oyuncuya ikinci kez sarı kartı gösterdi. Bedirhan, böylece kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
54. dakikada Ballet'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top üst direkten döndü.
63. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Saric'in pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Van de Streek'in şık plase şutunda meşin yuvarlak kaleci Monteiro'nun solundan ağlarla buluştu: 1-0.
74. dakikada Van de Streek'in sol çaprazdan pasında ceza alanında topla buluşan Doğukan Sinik'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
76. dakikada Safuri'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Monteiro, topu kornere gönderdi.
77. dakikada Hesap.com Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Safuri'nin soldan paslaşarak kullandığı kornerde, bu oyuncunun ceza alanı sol çaprazına ara pasına hareketlenen Storm, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0.
83. dakikada Antalya temsilcisi skorda 3 farklı üstünlüğe ulaştı. Storm'un ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Monteiro çeldi. Pozisyonun devamında Anıl Yaşar'ın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Ballet'e çarpıp filelere gitti: 3-0.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 71 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen (Dk. 57 Doğukan Sinik), Abdülkadir Ömür (Dk. 57 Storm), Safuri, Saric, Ballet (Dk. 88 Samet Karakoç), Van de Streek (Dk. 88 Boli)
ikas Eyüpspor: Monteiro, Talha Ülvan, Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar, Umut Meraş (Dk. 87 Manga), Calegari (Dk. 78 Abdou Sy), Baran Ali Gezek, Raux Yao (Dk. 55 Claro), Radu, Torres (Dk. Arda Yavuz), Umut Bozok
Goller: Dk. 63 Van de Streek, Dk. 77 Storm, Dk. 83 Ballet (Hesap.com Antalyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 50 Bedirhan Özyurt (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Giannetti, Dk. 45+2 Safuri, Dk. 45+2 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 52 Soner Dikmen, Dk. 89 Doğukan Sinik (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 7 Raux Yao, Dk. 45+2 Talha Ülvan, Dk. 70 Claro, Dk. 87 Umut Bozok (ikas Eyüpspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
