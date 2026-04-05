Antalyaspor, 10 kişilik Eyüpspor'a karşı ikinci yarı açıldı!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.



Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Antalyaspor, 3-0'lık skorla kazandı.



Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 63. dakikada Sander van de Streek, 77. dakikada Nikola Storm ve 84. dakikada Samuel Ballet'ten geldi.



KARTLAR HAVADA UÇUŞTU



Karşılaşmada Soner Dikmen ile Raux Yao arasında yaşanan pozisyon sonrası saha bir anda karıştı. Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam, kalabalığın arasından uzaklaşarak yaşanan gerginliği kontrol etti. Olayların ardından Antalyaspor'da Erdoğan Yeşilyurt ve Ramzi Safuri, Eyüpspor'da ise Bedirhan Özyurt, Talha Ülvan ve yedek kulübesinden Jerome Onguene sarı kart gördü.



Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt, 50. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı.





Mücadelede 11 sarı kart ve 1 kırmızı kart çıktı. Sarı kartların 5'i Antalyaspor'a, 6'sı ise Eyüpspor'a gösterildi.



Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor, bu galibiyetle ligde 5 maç aradan sonra kazanmayı başardı. Atila Gerin yönetimindeki Eyüpspor'un ise ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.



Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 28'e yükseltti. Eyüpspor, 22 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Eyüpspor ise sahasında Samsunspor'u konuk edecek.









MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasına ön direkte iyi yükselen Giannetti'nin kafa şutunda, kaleci Monteiro meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

16. dakikada Ballet'in sol çaprazdan şutunda top yandan auta çıktı.

40. dakikada Safuri'nin soldan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Ballet'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yakın mesafedeki Van de Streek önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda da top az farkla dışarıya gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50. dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. İlk yarının uzatma dakikalarında sarı kart gören Bedirhan Özyurt'un orta sahada Van de Streek'e sert müdahalesi sonrası hakem Kadir Sağlam, bu oyuncuya ikinci kez sarı kartı gösterdi. Bedirhan, böylece kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

54. dakikada Ballet'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top üst direkten döndü.

63. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Saric'in pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Van de Streek'in şık plase şutunda meşin yuvarlak kaleci Monteiro'nun solundan ağlarla buluştu: 1-0.

74. dakikada Van de Streek'in sol çaprazdan pasında ceza alanında topla buluşan Doğukan Sinik'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

76. dakikada Safuri'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Monteiro, topu kornere gönderdi.

77. dakikada Hesap.com Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Safuri'nin soldan paslaşarak kullandığı kornerde, bu oyuncunun ceza alanı sol çaprazına ara pasına hareketlenen Storm, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0.

83. dakikada Antalya temsilcisi skorda 3 farklı üstünlüğe ulaştı. Storm'un ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Monteiro çeldi. Pozisyonun devamında Anıl Yaşar'ın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Ballet'e çarpıp filelere gitti: 3-0.



Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 71 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen (Dk. 57 Doğukan Sinik), Abdülkadir Ömür (Dk. 57 Storm), Safuri, Saric, Ballet (Dk. 88 Samet Karakoç), Van de Streek (Dk. 88 Boli)

ikas Eyüpspor: Monteiro, Talha Ülvan, Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar, Umut Meraş (Dk. 87 Manga), Calegari (Dk. 78 Abdou Sy), Baran Ali Gezek, Raux Yao (Dk. 55 Claro), Radu, Torres (Dk. Arda Yavuz), Umut Bozok

Goller: Dk. 63 Van de Streek, Dk. 77 Storm, Dk. 83 Ballet (Hesap.com Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 50 Bedirhan Özyurt (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Giannetti, Dk. 45+2 Safuri, Dk. 45+2 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 52 Soner Dikmen, Dk. 89 Doğukan Sinik (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 7 Raux Yao, Dk. 45+2 Talha Ülvan, Dk. 70 Claro, Dk. 87 Umut Bozok (ikas Eyüpspor)



