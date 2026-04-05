Hollanda Eredivisie'de PSV, 2025-2026 sezonunda şampiyonluğunu resmen ilan etti. Feyenoord'un FC Volendam deplasmanında puan kaybetmesiyle birlikte Eindhoven temsilcisi bitime haftalar kala mutlu sona ulaştı.
PSV, bir gün önce Utrecht karşısında aldığı 4-3'lük galibiyetle şampiyonluğu büyük ölçüde garantilemişti. Averajda rakibine büyük üstünlük kuran kırmızı-beyazlılar (+42), Feyenoord'un (+21) puan kaybıyla birlikte matematiksel olarak da zirveyi garantiledi.
ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK
Teknik direktör Peter Bosz yönetimindeki PSV, kulüp tarihindeki 27. lig şampiyonluğunu elde etti. Eindhoven ekibi ayrıca 2007'den sonra ilk kez ve tarihindeki üçüncü kez üst üste üç sezon şampiyon olma başarısı gösterdi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ
Bu sonuçla birlikte PSV, gelecek sezon UEFA Champions League lig aşamasına üst üste dördüncü kez katılma hakkı kazandı.
KUPA TÖRENİ 7 NİSAN'DA
Şampiyonluk kutlamalarının resmi bölümü 7 Nisan'da Eindhoven'da gerçekleştirilecek. PSV, taraftarı önünde kupasına kavuşacak.
TEK ÜZÜNTÜ SCHOUTEN
Şampiyonluk sevincine rağmen Jerdy Schouten'dan gelen kötü haber moralleri bozdu. Tecrübeli orta saha oyuncusunun çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı ve yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası'nı da kaçıracağı öğrenildi.
PSV tarih yazdı! Üst üste üçüncü şampiyonluk!
Hollanda Eredivisie'de PSV Eindhoven, Feyenoord'un puan kaybıyla lig bitimine 5 hafta kala 27. şampiyonluğunu ilan ederken, üst üste üçüncü kez zirveye çıktı.
Hollanda Eredivisie'de PSV, 2025-2026 sezonunda şampiyonluğunu resmen ilan etti. Feyenoord'un FC Volendam deplasmanında puan kaybetmesiyle birlikte Eindhoven temsilcisi bitime haftalar kala mutlu sona ulaştı.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|27
|20
|4
|3
|63
|20
|64
|2
|Fenerbahçe
|28
|18
|9
|1
|62
|28
|63
|3
|Trabzonspor
|28
|19
|6
|3
|55
|30
|63
|4
|Beşiktaş
|28
|15
|7
|6
|49
|32
|52
|5
|Göztepe
|27
|12
|10
|5
|32
|20
|46
|6
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|7
|Samsunspor
|27
|8
|12
|7
|31
|33
|36
|8
|Gaziantep FK
|28
|8
|10
|10
|37
|47
|34
|9
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|10
|Alanyaspor
|28
|6
|14
|8
|34
|33
|32
|11
|Konyaspor
|28
|7
|10
|11
|33
|41
|31
|12
|Rizespor
|27
|7
|9
|11
|33
|38
|30
|13
|Antalyaspor
|28
|7
|7
|14
|28
|43
|28
|14
|Kasımpaşa
|28
|6
|9
|13
|25
|38
|27
|15
|Gençlerbirliği
|28
|6
|7
|15
|28
|39
|25
|16
|Kayserispor
|28
|4
|11
|13
|21
|50
|23
|17
|Eyüpspor
|28
|5
|7
|16
|19
|41
|22
|18
|Karagümrük
|28
|5
|5
|18
|26
|48
|20