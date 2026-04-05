05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

PSV tarih yazdı! Üst üste üçüncü şampiyonluk!

Hollanda Eredivisie'de PSV Eindhoven, Feyenoord'un puan kaybıyla lig bitimine 5 hafta kala 27. şampiyonluğunu ilan ederken, üst üste üçüncü kez zirveye çıktı.

calendar 05 Nisan 2026 17:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hollanda Eredivisie'de PSV, 2025-2026 sezonunda şampiyonluğunu resmen ilan etti. Feyenoord'un FC Volendam deplasmanında puan kaybetmesiyle birlikte Eindhoven temsilcisi bitime haftalar kala mutlu sona ulaştı.

PSV, bir gün önce  Utrecht karşısında aldığı 4-3'lük galibiyetle şampiyonluğu büyük ölçüde garantilemişti. Averajda rakibine büyük üstünlük kuran kırmızı-beyazlılar (+42), Feyenoord'un (+21) puan kaybıyla birlikte matematiksel olarak da zirveyi garantiledi. 

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

Teknik direktör Peter Bosz yönetimindeki PSV, kulüp tarihindeki 27. lig şampiyonluğunu elde etti. Eindhoven ekibi ayrıca 2007'den sonra ilk kez ve tarihindeki üçüncü kez üst üste üç sezon şampiyon olma başarısı gösterdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ

Bu sonuçla birlikte PSV, gelecek sezon UEFA Champions League lig aşamasına üst üste dördüncü kez katılma hakkı kazandı.

KUPA TÖRENİ 7 NİSAN'DA

Şampiyonluk kutlamalarının resmi bölümü 7 Nisan'da Eindhoven'da gerçekleştirilecek. PSV, taraftarı önünde kupasına kavuşacak. 

TEK ÜZÜNTÜ SCHOUTEN

Şampiyonluk sevincine rağmen Jerdy Schouten'dan gelen kötü haber moralleri bozdu. Tecrübeli orta saha oyuncusunun çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı ve yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası'nı da kaçıracağı öğrenildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
