05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Yelkende Techno 293 Dünya Şampiyonası İzmir'de başladı

Yelkende Techno 293 Dünya Şampiyonası İzmir'de başladı. Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra 16 ülkeden 265 sporcu katılıyor.

calendar 05 Nisan 2026 17:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yelkende Mark Warner Phokaia Beach Resort Techno 293 Dünya Şampiyonası İzmir'in Foça ilçesinde başladı.

Yeni Foça Rüzgar Sörfü ve Yat Spor Kulübü ev sahipliğindeki organizasyona Türkiye'nin yanı sıra 16 ülkeden 265 sporcu katılıyor.

Bugün başlayan organizasyon, 9 Nisan Perşembe günü Yeni Foça Rüzgar Sörfü ve Yat Yelken Spor Kulübünde düzenlenecek törenle sona erecek.

Bugünkü ilk 3 yarışın ardından T293+ kadınlarda Defne Eğilmez, erkeklerde Belçika'dan Julien Omey ilk sırada yer aldı.

13 yaş altında Macaristan'dan Antal Körtvelyesi, 15 yaş altı erkeklerde İspanya'dan Joshua Castro-Jurek, kızlarda aynı ülkeden Cristina Iglesias-Rubio, 17 yaş altı erkeklerde Yunanistan'dan Spyridon Monastiriotis, kızlarda Estonya'dan Johanna Lukk da birinci durumda mücadelesini sürdürüyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
