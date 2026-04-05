05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Mert Hakan sürprizi!

Tahliye edilen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tribünden takım arkadaşlarına destek verecek.

05 Nisan 2026 12:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbi öncesinde dikkat çeken gelişmelerden biri de Mert Hakan Yandaş cephesinde yaşandı.

Bahis soruşturması kapsamında bir süredir takımdan ayrı kalan ve hakkında verilen tahliye kararı sonrası özgürlüğüne kavuşan tecrübeli futbolcu, uzun bir aranın ardından yeniden maç atmosferine dönecek. Ancak Yandaş, kritik derbide sahada değil tribünde olacak.

Sabah'ta yer alan habere göre; Mert Hakan Yandaş, bu önemli mücadelede takım arkadaşlarına tribünden destek verecek.

Zorlu süreçte kulübün ve taraftarın kendisine verdiği destekten sık sık bahseden deneyimli oyuncunun, derbi heyecanını statta yaşayacak olması camia içinde moral kaynağı olacak.

MERT HAKAN NE DEMİŞTİ?

Tahliye sonrası yaptığı açıklamalarda duygusal ifadeler kullanan Yandaş, "Camiamızın yanımda olması çok değerliydi" diyerek destek veren herkese teşekkür etmiş, bir an önce ailesine kavuşup yeniden takıma dönmek istediğini vurgulamıştı.

  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.