Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Mert Hakan sürprizi!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbi öncesinde dikkat çeken gelişmelerden biri de Mert Hakan Yandaş cephesinde yaşandı.
Bahis soruşturması kapsamında bir süredir takımdan ayrı kalan ve hakkında verilen tahliye kararı sonrası özgürlüğüne kavuşan tecrübeli futbolcu, uzun bir aranın ardından yeniden maç atmosferine dönecek. Ancak Yandaş, kritik derbide sahada değil tribünde olacak.
Sabah'ta yer alan habere göre; Mert Hakan Yandaş, bu önemli mücadelede takım arkadaşlarına tribünden destek verecek.
Zorlu süreçte kulübün ve taraftarın kendisine verdiği destekten sık sık bahseden deneyimli oyuncunun, derbi heyecanını statta yaşayacak olması camia içinde moral kaynağı olacak.
MERT HAKAN NE DEMİŞTİ?
Tahliye sonrası yaptığı açıklamalarda duygusal ifadeler kullanan Yandaş, "Camiamızın yanımda olması çok değerliydi" diyerek destek veren herkese teşekkür etmiş, bir an önce ailesine kavuşup yeniden takıma dönmek istediğini vurgulamıştı.
