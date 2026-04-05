Asensio'dan şampiyonluk mesajı: 'Kazanacağız'

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekipte gözler yıldız oyuncu Marco Asensio'ya çevrildi.
DERBİLERDE ETKİLİ PERFORMANS
Sezonun ilk yarısında oynanan derbide rakip fileleri havalandırarak takımına katkı sağlayan Asensio, bu önemli karşılaşmada da hücum hattının en önemli kozlarından biri olacak. İspanyol oyuncu, bu sezon çıktığı 36 maçta 13 gol ve 13 asistlik performansıyla dikkat çekti.
GOL HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR
Ligde son dört maçta gol atamayan Asensio, Beşiktaş karşısında bu sessizliğini bozmayı hedefliyor. Yıldız futbolcu, derbi öncesi yaptığı açıklamada takımına olan güvenini dile getirdi.
"GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ"
Asensio, "Bu sezon derbi maçlarında yenilgi yüzü görmedik. Gücümüzün farkındayız. Şampiyonluk yarışında geri düşmemek adına taraftarımızın desteğiyle bu maçı kazanacağız!" ifadelerini kullandı.
