05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Asensio'dan şampiyonluk mesajı: "Kazanacağız"

Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio, Beşiktaş derbisi öncesinde hem performansıyla öne çıkarken hem de takımının şampiyonluk hedefi için galibiyet mesajı verdi.

calendar 05 Nisan 2026 12:18 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 17:37
Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekipte gözler yıldız oyuncu Marco Asensio'ya çevrildi.

DERBİLERDE ETKİLİ PERFORMANS

Sezonun ilk yarısında oynanan derbide rakip fileleri havalandırarak takımına katkı sağlayan Asensio, bu önemli karşılaşmada da hücum hattının en önemli kozlarından biri olacak. İspanyol oyuncu, bu sezon çıktığı 36 maçta 13 gol ve 13 asistlik performansıyla dikkat çekti.

GOL HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Ligde son dört maçta gol atamayan Asensio, Beşiktaş karşısında bu sessizliğini bozmayı hedefliyor. Yıldız futbolcu, derbi öncesi yaptığı açıklamada takımına olan güvenini dile getirdi.

"GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ"

Asensio, "Bu sezon derbi maçlarında yenilgi yüzü görmedik. Gücümüzün farkındayız. Şampiyonluk yarışında geri düşmemek adına taraftarımızın desteğiyle bu maçı kazanacağız!" ifadelerini kullandı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.