Atletico'nun efsanesi vedaya hazırlanıyor

Antoine Griezmann, Atletico Madrid kariyerinin son aylarına girerken hem duygusal bir veda süreci hem de büyük hedeflerin peşinde ilerliyor. Fransız yıldız, Orlando City'e transferi öncesinde Şampiyonlar Ligi ve Copa del Rey ile kariyerinin son büyük zaferlerini kovalamaya hazırlanıyor.

Dün gece Metropolitano'da Barcelona karşısında sahaya çıktığında, binlerce Atletico taraftarı her topuşunda sezon sonu veda edecek yıldızlarını son kez izlemenin hüznüyle seyrediyordu. Antoine Griezmann, 10 yıl önce geldiği bu stadyumdan Temmuz'da ayrılacak; kariyer dosyasının yeni sayfası ise Florida'da, MLS kulübü Orlando City'de açılacak.



Resmi açıklama Mart'ın sonunda geldi. Atletico ve Orlando City, Griezmann'ın sezon bitiminde serbest transferle MLS'e geçeceğini birlikte duyurdu. 35 yaşındaki Fransız yıldız, açıklamadan önce bile kulübün izniyle Florida'ya uçarak sözleşmeyi bizzat imzalamıştı. İki yıllık anlaşmaya 2028-29 opsiyonu da eklendi.



Griezmann sosyal medya paylaşımında hissettiklerini anlatacak kelime bulamadığını itiraf etti. Ancak duyguyu bir yana bırakarak hemen geleceğe odaklandı: "Bu formayı giymem gereken birkaç ay daha var. Kalan her dakika bu armanın bir süsü olacak. Copa del Rey'i kaldırmak, Şampiyonlar Ligi'nde mümkün olduğunca ilerlemek istiyorum."



Rakip takımın teknik direktörü Hansi Flick bile övgüden kendini alamadı. Maç öncesi basın toplantısında Griezmann için şunları söyledi: "Oynaması bir dans gibi görünüyor. Her şey ona kolay geliyor gibi. Bu sezon nasıl oynadığına bayılıyorum."



Atletico'nun tüm zamanların en golcü yabancı oyuncusu unvanını taşıyan Griezmann, 488 maçta 211 golle kulübün tarihine adını yazdırdı. Luis Aragonés'in rekorunu geride bırakması, Atletico taraftarlarının kalbinde ayrı bir yer edinmesini sağladı.



Önünde üç büyük sahne var: 8 Nisan'da Camp Nou'daki Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağı, 14 Nisan'da Metropolitano'daki rövanş ve 18 Nisan'da Sevilla'da Real Sociedad karşısında Copa del Rey finali. Kariyer boyunca Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşamamış Griezmann için bu, Avrupa sahnesinde yakalanabilecek son gerçek fırsat. 2016 finaldeki penaltı kaçırmasının gölgesi yıllardır üstünde; şimdi sahne bir kez daha kurulmuş.



Orlando City ise bu imzayı kulüp tarihinin dönüm noktası sayıyor. Yönetim kurulu başkanı Mark Wilf, Griezmann'ın gelişini "yalnızca kulübümüz için değil, şehrimiz ve tüm MLS için tarihi bir an" olarak tanımladı. MLS'in son yıllarda Messi, Ronaldo ve Benzema gibi isimlere kucak açmasının ardından Griezmann da bu dev transferler zincirine ekleniyor. Kulüp bu sezon son derece kötü bir başlangıç yaptı; yıldız transferinin hem sportif hem ticari bir can simidi işlevi görmesi bekleniyor.



Griezmann'ın bir sonraki hedefi net: son dansı mümkün olan en yüksek notayla bitirmek.



Griezmann — Kariyer Özeti



Doğum: 21 Mart 1991, Mâcon, Fransa

Pozisyon: Forvet / Ofansif Orta Saha

Milli Takım: Fransa (137 maç, 44 gol) — 2024'te emekli



KLÜP GEÇMİŞİ:



• Real Sociedad (2009–2014) — 52 gol

• Atletico Madrid (2014–2019) — 133 gol

• FC Barcelona (2019–2021) — 35 gol

• Atletico Madrid (2021–2026) — 78 gol

• Orlando City SC (Temmuz 2026'dan itibaren)



ATLETICO MADRID TOPLAM:



• 488 maç / 211 gol (Tüm zamanların yabancı oyuncu rekoru)



BAŞLICA KUPALAR:



• 2018 FIFA Dünya Kupası (Fransa)

• 2018 UEFA Avrupa Ligi (Atletico)

• UEFA Avrupa Şampiyonası 2020 (Fransa, finalist)



GRIEZMANN'IN ÖNÜNDEKİ SON BÜYÜK MAÇLAR:



• 8 Nisan — Barcelona – Atletico (UCL Çeyrek Final 1, Camp Nou)

• 14 Nisan — Atletico – Barcelona (UCL Çeyrek Final 2, Metropolitano)

• 18 Nisan — Atletico – Real Sociedad (Copa del Rey Finali, Sevilla)