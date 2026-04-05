05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Fenerbahçe'de liderler görev başına!

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktör Domenico Tedesco, iyileşen Milan Skriniar ile takımın yıldızı Marco Asensio'dan kritik katkı bekliyor.

calendar 05 Nisan 2026 11:10
Haber: Sabah
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.

LİDERLER GÖREV BAŞINA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun takımın belkemiği olarak gördüğü Skriniar, sakatlığını atlattı ve bugün sahada olacak. Defansta eksikliği çok aranan Slovak stoperden rakibin önemli gol silahı Oh'a nefes aldırmamasını isteyen İtalyan hoca, hücum hattının lideri olan Asensio ile de görüştü.

Bu sezon 13 gol, 14 asist kaydeden İspanyol yıldızdan sorumluluk almasını isteyen Tedesco, oyuncusunun hem atacağı goller hem de arkadaşlarına yaratacağı pozisyonlarla katkı yapacağına inanıyor.

10

F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco, büyük maçlarda başarılı performans gösterdi. Beşiktaş deplasmanında 3-2 kazanıp, G.Saray ile sahasında 1-1 berabere kalan İtalyan hoca, Trabzonspor'u iki karşılaşmada da mağlup ederek 10 puan topladı. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
