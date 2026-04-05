05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Fenerbahçe'nin hücum gücü: Asensio & Talisca

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde hücumdaki yıldızlarına güveniyor. Ligde toplamda 24 gole imza atan Talisca ve Asensio ikilisi bugünkü dev maçın kilit isimleri olacak.

calendar 05 Nisan 2026 11:28 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 11:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de derbi öncesi hücum kozları netleşti.

Sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco, Beşiktaş karşısında Anderson Talisca ve Marco Asensio ikilisine güveniyor.

ASENSIO'DAN 11 GOL, 13 ASİST

Süper Lig'de 23 maçta 11 gol, 13 asistle oynayan Asensio ve ligde 24 karşılaşmada 13 gol, 3 asist yaptı. İki yıldız futbolcu 27 haftada 24 gole imzalarını koydu. Takımın en skorer iki ismi olan Talisca ve Asensio, Beşiktaş derbisinde yine ön planda olacaklar.

HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Sarı-lacivertlilerde Talisca, takımının en golcü ismi olarak dikkat çekiyor. Süper Lig'de 13, Avrupa'da 5, Türkiye Kupası'nda ise 3 golü bulunan deneyimli yıldız, 21 kez rakip ağları havalandırdı. Sakatlığını atlatarak yeşil sahalara dönen Talisca, derbide takımının en büyük kozu olacak. Asensio da bu sezon 36 maçta 13 gol attı. Ligde son 4 maçta gol sevinci yaşayamayan İspanyol golcü, Beşiktaş karşısında suskunluğunu bozmak istiyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
