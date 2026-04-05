Vaclav Cerny'nin Fenerbahçe'ye karşı istikrarı!

Beşiktaş'ın istikrarlı futbolcusu Vaclac Cerny, kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı önemli işler yaptı.
Deneyimli kanat, hem Rangers'ta hem de siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde, sarı-lacivertli ekibe karşı gol katkısı vermeyi başardı.
Çek kanat oyuncusu, 2024-25 sezonunda Rangers formasıyla Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında 3-1 kazanılan maçta 2 gol birden attı. Çeyrek finale çıkanın penaltılarda belli olacağı mücadelede penaltıyı da gole çeviren 28 yaşındaki oyuncu turun mimarı oldu.
Beşiktaş'ın ligde 3-2 kaybettiği maçta 1 asist yapan Cerny, kupada ise Kadıköy'de siyah-beyazlıların 2-1 kazandığı karşılaşmada golleri atan isim oldu.
