El Bilal Toure, Fenerbahçe derbisinde yok!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda derbide karşılaşacak Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı sonrası geride bıraktığımız hafta içinde takımla çalışmalara başlayan El Bilal Toure, Fenerbahçe derbisine yetişmedi.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Malili futbolcu, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almıyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 18 maçta süre bulan 24 yaşındaki El Bilal Toure, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.
