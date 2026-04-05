05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Domenico Tedesco'dan Beşiktaş'a özel strateji!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak kritik derbide Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekibin İtalyan çalıştırıcısı Domenico Tedesco, galibiyet stratejisini belirledi..

05 Nisan 2026 09:58
Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrilirken, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun öğrencilerine verdiği kritik talimatlar ortaya çıktı.

Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflerken, İtalyan çalıştırıcının belirlediği 3 temel emir dikkat çekti.

Takvim'in haberine göre Tedesco, takımından her şeyden önce oyun disiplinine bağlı kalmalarını istedi. Maçın hiçbir anında kopukluk istemeyen deneyimli teknik adam, bu detayın derbinin kaderini belirleyeceğine inanıyor...

2'inci olarak ise Fenerbahçe'nin sahaya yüksek tempo ve sert oyun anlayışıyla çıkacağı öğrenildi. Tedesco'nun, santra düdüğüyle birlikte rakip üzerinde baskı kurmayı hedeflediği ve özellikle ilk dakikalarda oyunun kontrolünü ele almak istediği belirtildi.

3'üncü ve en kritik emir ise ön alan presi oldu. Sarı-Lacivertliler'in kaybedilen topları hızlıca geri kazanması ve oyunu rakip yarı sahaya yıkması gerektiğini vurgulayan Domenico Tedesco'nun, bu stratejiyle Beşiktaş savunmasını da derbide hataya zorlamayı planladığı ifade edildi. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.