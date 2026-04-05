05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

İran, Dünya Kupası için güvence istiyor

İran Spor ve Gençlik Bakanı Ahmad Donyamali, Dünya Kupası'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran, ABD'de oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için FIFA güvencesi beklediğini duyurdu.

İran Spor ve Gençlik Ahmad Donyamali, Antalya'da düzenlenen 8. Etnospor Forumu'nda AA muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

Donyamali, İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını Meksika'da oynamak için FIFA ile görüşmeler yürütmesi hakkında yaptığı açıklamada, "ABD'deki maçlarımızı Meksika'da oynamaya yönelik FIFA'ya yaptığımız talebimiz geçerliliğini sürdürmektedir. Ancak henüz bir cevap almış değiliz. Kabul edilirse, İran'ın Dünya Kupası'na katılımı kesinlik kazanacaktır. Fakat FIFA henüz geri dönüş yapmamıştır." dedi.

İranlı mili futbolcuların Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüğünü belirten Donyamali, "Spor bakanı olarak İran Futbol Federasyonu ile futbol takımını Dünya Kupası için hazır tutacağız. Ancak son kararı devletimiz verecektir." ifadelerini kullandı.

"FIFA'nın ilgili mevzuatına göre ilgili ülkede güvenlik sağlanmalı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasının güvenli olmayacağı konusunda uyarıda bulunmasını eleştiren Donyamali, şunları kaydetti:

"Trump çok çelişkili sözler sarfediyor, konuştukları çok tezat. Ahlaki ve etik olarak dengesiz konuşmalar yapıyor. Hal böyleyken FIFA'nın ilgili mevzuatına göre ilgili ülkede güvenlik sağlanmalı. Ancak Dünya Kupası yakın zamanda gerçekleşecek ve bu süre içinde güvenceler verilmesi soru işareti teşkil ediyor. Şartlar böyleyken İran'ın ABD'de oynayacağı Dünya Kupası maçlarına katılım olasılığı çok düşük. Ama ilgili güvenlik teminatı verilirse İran'ın Dünya Kupası'na katılma kararını devletimiz alacaktır."

Bir ülkede Dünya Kupası'na katılan herhangi bir milli takımının güvenliğinin FIFA tarafından güvence altına alınması gerektiğini belirten Donyamali, aksi takdirde FIFA'nın ABD'deki Dünya Kupası maçlarının oynanmasına izin vermemesi gerektiğini kaydetti.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. İran ise grup maçlarını ABD'de oynayacak.



"İran sonuna kadar direnecektir"

Donyamali, "İran sonuna kadar direnecektir ve ablukalar, yaptırımlar ve ambargolar kalkmadığı sürece direnişini sürdürecektir." ifadesini kullandı.

İran'ın savaşı sonlandırmak için şartlarının olduğunu kaydeden Donyamali, "Bizim tazminatımız ödenmezse, ambargolar kalkmazsa ve ABD'liler bölgeden gitmediği sürece direnmeye devam edeceğiz." dedi.

"Birçok spor tesisimiz hedef aldılar"

İran'da spor tesislerinin de hedef alındığını belirten Donyamali, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok spor tesisimiz hedef aldılar. Uluslararası sporcuların ve Türk sporcuların da daha önce yarıştığı spor tesislerimiz de hedef alınıyor. Bunlar ABD tarafından destekleniyor. Altyapılarımız hedef alınsa da daha iyilerini inşa edeceğiz, üniversiteler ve sivil alanlar da hedef alınıyor."

İran'ın Antalya'daki hazırlık maçları

Geçen hafta Antalya'da Nijerya ile oynadıkları hazırlık maçında seremoniye siyah kol bandı ve kız çocuğu okul sırt çantasıyla çıkan İran Milli Takımı oyuncularının, ülkelerine yönelik savaşı protesto etmesiyle ilgili ise Donyamali, "Bu hazırlık maçında milli forma giyen futbolcuların çocuk çantalarını göstererek İsrail ve ABD'nin 165 çocuğu şehit ettiğini dünya kamuoyuna duyurmaya çalıştılar." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye teşekkür eden Donyamali, "Kardeş ve dost Türkiye ve medyası tarafından yapılanların doğru bir şekilde yansıtılmasından dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ülkelerimizin yaptığı işbirlikleriyle ilişkilerimiz daha da derinleşecektir." ifadelerini de kullandı.

"Çifte standart"

Uluslararası spor organizasyonları tarafından Ukrayna savaşı sonrasında Rusya, men edilirken İsrail aleyhine ise bir karar alınmaması hakkında ise Donyamali, şunları söyledi:

"İsrail bilindiği üzere ABD tarafından destekleniyor. Son 9 ayda iki farklı dönemde İran'a saldırılmış olmasına rağmen yapılan çifte standardı görebiliyoruz. Gazze'de de saldırılar düzenlendi ve 80 binden fazla Gazzeli öldürüldü, katliama maruz bırakıldı. Bu çifte standart sporda da uygulanıyor. Temennim o dur ki spor dünyası fair play ile daha doğru bir noktaya ulaşmasını temenni ediyorum."

Uluslararası kuruluşların savaş suçları işleyen İsrail'e yaptırım uygulama hususunda karar alamaması hakkında ise Donyamali, "Uluslararası kuruluşlar ve BM Güvenlik Konseyi çifte standart uyguluyor. Ya susuyor ya da mağduru, saldırganın lehine mahkum ediyor. Bu, uluslararası camianın yok hükmünde olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Gazze'deki soykırımda Filistin'e verdiği desteğin de altını çizen Donyamali, "Türkiye Filistin'i desteklemiştir. Gazze ablukasını sona erdirmek için Türk halkı çok çaba gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
