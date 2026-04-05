05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
Karagümrük-Rizespor
2-1
FC Volendam-Feyenoord
0-0
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
AS Monaco-Marsilya
2-1
Metz-Nantes
0-0
Lorient-Paris FC
1-1
Le Havre-Auxerre
1-1
Angers-Lyon
0-0
Inter-Roma
5-2
Pisa-Torino
0-1
West Ham United-Leeds United
4-6
Cremonese-Bologna
1-2
Alaves-Osasuna
2-2
Real Oviedo-Sevilla
1-0
Valencia-Celta Vigo
2-3
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
Union Berlin-St. Pauli
1-1
Amed Sportif-Boluspor
6-1
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Süper Lig'de gol atan 10. kaleci Gianniotis!

Kasımpaşa'nın kalecisi Andreas Gianniotis, Süper Lig tarihinde gol kaydeden onuncu "1 numara" oldu.

calendar 05 Nisan 2026 12:32
Haber: AA, Fotoğraf: Kasimpasa.com.tr
Süper Lig'de cumartesi günü oynanan Kasımpaşa-Kayserispor maçında takımının 2. golüne imza atan kaleci Andreas Gianniotis, lig geçmişinde gol atan 10. kaleci oldu

Futbolun saha içindeki yalnızları olarak görülen kaleciler, yaptıkları kurtarışlar kadar hatalarıyla da anılır. Son anlarda gol bulmak zorunda olan takımlarda kulübeden gelen onayla kaleciler ceza sahası içinde gol arayışına gider.

Bazı kalecilerin golcü kimlikleriyle öne çıkmayı başardığı dünya futbolunda 100 gole ulaşan Brezilyalı Rogerio Ceni, Paraguaylı Jose Luis Chilavert en fazla gol atan kaleciler arasında yer alıyor.

Süper Lig'deki golcü kaleciler

Süper Lig'de de son olarak cumartesi günkü Kasımpaşa-Kayserispor maçında ev sahibi ekibin Yunan kalecisi Andreas Gianniotis, kaleden kaleye attığı golle Süper Lig'de 30. kaleci golüne imza attı.

Daha çok penaltı vuruşlarını değerlendiren kaleciler içinde Sivasspor kalesini koruyan Michael Petkovic, 2007-2008 sezonunda Gianniotis gibi 9 Mart 2008'de kendi kalesinden degajla MKE Ankaragücü filelerini havalandırmıştı.

En golcü kaleci Ivankov

Bu sezona kadar 10 farklı kalecinin gol attığı Süper Lig'de kaleciler içinde ilk golü İzmirspor kalecisi Seyfi Talay, 19 Nisan 1959'daki Altay maçında penaltıdan kaydetti.

Kayserispor ve Bursaspor formaları giyen Bulgar kaleci Dimitar Ivanov Ivankov toplam 12 golle kaleciler içinde en golcü isim konumunda bulunuyor.

Ivankov'u 7 golle Metin Akçevre (Gaziantepspor-Gençlerbirliği), 3 golle İzmirspor'dan Seyfi Talay, 2 golle Galatasaray'dan Muslera ve birer golle Andreas Gianniotis (Kasımpaşa), Eser Kardeşler (Aydınspor), Fikret Aldinç (Ankara Demirspor), Ivan Ganchev (Bursaspor), Michael Petkovic (Sivasspor) ve Zoran Simovic (Galatasaray) izliyor.

Süper Lig'in golcü kalecileri

Süper Lig'de bu sezona kadar gol atan kalecilerin sezonlara göre dağılımı şöyle:



Sezon Kaleci Takım Gol
1959 Seyfi Talay İzmirspor 1
1960-1961 Seyfi Talay İzmirspor 2
  Fikret Aldinç Ankara Demirspor 1
1988-1989 Zoran Simovic Galatasaray 1
1990-1991 Eser Kardeşler Aydınspor 1
1994-1995 Ivan Ganchev Bursaspor 1
1995-1996 Metin Akçevre Gaziantepspor 3
1996-1997 Metin Akçevre Gaziantepspor 2
1999-2000 Metin Akçevre Gençlerbirliği 2
2006-2007 Dimitar Ivanov Ivankov Kayserispor 3
2007-2008 Dimitar Ivanov Ivankov Kayserispor 3
  Michael Petkovic Sivasspor 1
2008-2009 Dimitar Ivanov Ivankov Bursaspor 2
2009-2010 Dimitar Ivanov Ivankov Bursaspor 4
2011-2012 Fernando Muslera Galatasaray 1
2024-2025 Fernando Muslera Galatasaray 1
2025-2026 Andreas Gianniotis Kasımpaşa 1
 

  
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
