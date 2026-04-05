05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Hyeon-Gyu Oh, Fenerbahçe derbisine tam konsantre!

Beşiktaş'ın devre arasında Genk'ten transfer ettiği Hyeon-Gyu Oh, ilk derbi golünü atmaya odaklanmış durumda.

calendar 05 Nisan 2026 12:41 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 12:45
Beşiktaş'ın Süper Lig'n 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı derbiye Hyeon-Gyu Oh hazır durumda.

Siyah-beyazlıların kış döneminde Genk'ten kadrosuna kattığı Hyeon-Gyu Oh, zorlu Fenerbahçe derbisine tam motive oldu.

Tüpraş Stadı'nda oynanan Galatasaray maçını boş geçen Güney Koreli forvet, Kadıköy'de fileleri havalandırarak siyah-beyazlı formayla derbi siftahı yapmayı hedefliyor.

Milli ara öncesi Kasımpaşa sınavında ağları sarsan 24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 7 müsabakada forma şansı bulurken, 4 gol, 1 asistle Kartal'a 5 gollük katkı yaptı. Oh'un ayrıca Türkiye Kupası'nda 1 golü bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
