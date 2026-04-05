05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Başakşehir, Kocaelispor deplasmanında

Başakşehir, Süper Lig'de pazartesi günü Kocaelispor'a konuk olacak.

05 Nisan 2026 12:15 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 12:17
Haber: AA, Fotoğraf: ibfk.com.tr
Başakşehir, Kocaelispor deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında pazartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.

Ligde geride kalan 27 müsabakada 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, 43 puanla 6. sırada bulunuyor. Turuncu-lacivertliler, ligdeki son 2 maçında 1 puan toplayabildi.

Kocaelispor ise 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayarak topladığı 33 puanla 9. basamakta kendine yer buldu. Kocaeli temsilcisi, oynadığı son 5 müsabakanın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

Turuncu-lacivertli takımda 7 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Abbosbek Fayzullaev'in ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.